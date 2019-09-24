الصفحة الأخيرة

تأثير الهواتف على الساعة الداخلية للجسم

| وكالات

الأربعاء, 25-09-2019

ادعى عالم أعصاب بارز أن المخاوف من أن التعرض للضوء الأزرق للهاتف المحمول قبل النوم هو المسبب في النمط الفوضوي للنوم، لا أساس لها من الصحة.
وقال البروفيسور راسل فوستر، مدير معهد النوم والعلوم العصبية في جامعة أوكسفورد أن تأثير الضوء الساطع المنبعث من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، على ساعات النوم، «مستبعد للغاية»، لأن ضوء الشاشة ليس قوياً بما فيه الكفاية للتأثير على الدماغ.
وبدلاً من ذلك، أشار إلى أن المدة التي يمكن أن يقضيها الأشخاص على الأجهزة، والتي تعمل بمثابة محفز، هي التي يمكن أن تحدث الفارق، في ما يتعلق بالنوم.
وقال إنه بناء على البيانات المتاحة ودراسة أجرتها جامعة هارفارد، يحتاج الناس إلى الكثير من الضوء لفترة زمنية طويلة لتعطيل إيقاعهم اليومي، وهي الساعة الداخلية التي تعمل على مدار 24 ساعة لتنظيم فترات النوم واليقظة، وفقاً للضوء والظلام. وأوضح أن الأوضاع المظلمة ومرشحات الشاشة تجعل المستخدمين يعتقدون أنه من الأمن استخدام الأجهزة الإلكترونية إلى وقت متأخر من الليل، وهو ما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن الضوء المنبعث من الأجهزة الإلكترونية هو المسبب في أنماط النوم الفوضوية، لكن الحقيقة هي أن تلك الأجهزة لا تنتج ضوءاً ساطعاً بدرجة كافية للتأثير على الساعة الداخلية للجسم، وبالتالي فإن المدة التي يقضيها المستخدم في تصفح الأجهزة هي السبب الفعلي في إلحاق الضرر بالساعة البيولوجية.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 25-09-2019

السيمفونية الوطنية السورية بقيادة فنزويلية

الأربعاء, 25-09-2019

الصحافة العالمية تشيد بهند صبري

الأربعاء, 25-09-2019

شيرين عبد الوهاب تنفي حملها

الأربعاء, 25-09-2019

محاضرة للبانة مشوح في مجمع اللغة العربية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock