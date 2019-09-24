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حافظ على أسنانك باستخدام العلكة

| وكالات

الأربعاء, 25-09-2019

أعلن أطباء روس أن مضغ العلكة بعد كل وجبة لمدة 10-15 دقيقة سيساعد على الحفاظ على أسنان صحية وعلى سلامة عضلات المضغ، كما عليك اختيار العلكة المحتوية على الحد الأدنى من السكر والأصباغ الاصطناعية.
كما يساعد مضغ العلكة على تجويف الفم بفضل إفراز اللعاب، بالإضافة إلى ذلك، فإن كثيراً من بقايا الطعام في الفم تلتصق بالعلكة.
وحذر الطبيب من استخدام العلكة بدلاً من فرشاة الأسنان، وقال: «لتنظيم كامل، بالطبع، أنت بحاجة إلى فرشاة أسنان، وخيط تنظيف الأسنان».
ومضغ العلكة له مزاياه، فمثلاً يبقي عضلات المضغ في حالة الجيدة ويزيد من تدفق الدم في اللثة ويعطي شعوراً بالانتعاش بعد تناول الطعام.
من جانبه قال الطبيب من جامعة سيتشينوف، أليكسي بويفيروف: مضغ العلكة آمن للمعدة، والمهم هو عدم ابتلاعها وعدم مضغها طوال اليوم.
ويجب الامتناع عن مضغ العلكة في حال أمراض اللثة، فإذا كانت أسنان المريض غير ثابتة فلن يستفيد من العلكة، ولا ينصح استخدام العلكة مضغاً للأشخاص ذوي الوظيفة الضعيفة لعضلات المضغ.
والآن تتم مناقشة تصنيع العلكة مع الإضافات الطبية، منها البكتريا الطبيعية.

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