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خمس فوائد من تناول الجوز

| وكالات

الأربعاء, 25-09-2019

يحتوي الجوز على مجموعة من أهم الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، ما يجعله من أكثر أنواع الطعام إفادة لصحة الإنسان.
الجوز مصدر رئيسي لفيتامين «ب 6»، بالإضافة إلى الحديد والكالسيوم والزنك، كما يحتوي على أحماض دهنية وبروتينات مهمة للجسم.
ووفقاً لما ذكرته خبيرة التغذية الأميركية ماندي إنرايت، تناول أونصة واحدة من الجوز، يؤمن 8 بالمئة من الاحتياجات اليومية للألياف.
ويمكن للجوز أن يفيد صحة القلب، لكونه مصدراً جيداً للأوميغا 3، كما أن له تأثيراً إيجابياً على حركة الأمعاء ويقي من التعرض للإمساك والبواسير، ولكونه غنياً بالألياف، فهو يقلل مخاطر الإصابة بسرطان القولون.
وبفضل احتوائه على دهون صحية وألياف، فإنه يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وإبطاء امتصاص الغلوكوز في الدم، ما يحد من استهلاك السعرات الحرارية، وبالتالي يساهم في خسارة الوزن.
تناول كمية قليلة من الجوز يومياً، ساهم أيضاً في تزويد الجسم بجرعات عالية من المعادن المطلوبة لمقاومة هشاشة العظام، حيث يحتوي على نسبة من النحاس الذي يعزز كثافة العظام.
ومع احتوائه على مواد «بوليفينول» المضادة للأكسدة، يحمي الجوز من بعض الأمراض، كما يساهم في تقليل الالتهابات.

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