السيمفونية الوطنية السورية بقيادة فنزويلية

تحيي الفرقة السيمفونية الوطنية السورية أمسية موسيقية بقيادة المايسترو الفنزويلي جيراردو إيسترادا مارتينيز وبمشاركة المغني الفنزويلي وعازف الباصون ريكاردو لوكوه، وذلك مساء اليوم الساعة الثامنة على مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الموسيقية الآلية لأهم مؤلفين من أميركا اللاتينية، حيث تؤدي الفرقة أعمال موسيقية من «كولومبيا، البرازيل، الأرجنتين، بيرو، كوبا، فنزويلا، مكسيك، جامايكا…».

يُعتبر مارتينيز من قادة الأوركسترا الصاعدين على مستوى عالمي واسع، وهو حائز جائزة «العصا الذهبية» في المسابقة الدولية لقيادة الأوركسترا 3. 0 (باراغواي – إسبانيا) كما تم تكريمه في مسابقات دولية أخرى كمسابقة الدانوب الدولية لقيادة الأوركسترا (بودابست، هنغاريا) حيث حصل على الجائزة الثانية وجائزة خاصة من الأوركسترا، وفي مسابقة البحر الأسود (كوستانتا – رومانية) وصل إلى المرحلة النهائية وحصل على الجائزة الخاصة من الأوركسترا.

ولد في كاراكاس – فنزويلا في 5 آب 1980، وفي عمر مبكر تلقى تدريساً معمقاً على آلة الكمان وقد تبعته لاحقاً دراسة الآلات الإيقاعية. ونتيجة لتجربته في المشروع المشهور عالمياً «إل سيستيما»، حصل على خبرة فريدة في الأوركسترا والعمل التربوي الموسيقي في بلده، ما دفعه إلى الاهتمام بتدريس جيل الشباب وهو الأمر الذي يتابع العمل به بنجاح على الصعيد العالمي.

لديه أعمال ألفها بأنواع موسيقية متنوعة، وكان إعجابه بالموسيقا الشعبية الفنزويلية الملهم له لتأليف عدة أعمال أوركسترالية.