رياضة

فشل صفقة الوثبة

| الوطن

الأربعاء, 25-09-2019

لم يكتب النجاح لتعاقد سلة نادي الوثبة مع المدرب رضوان حسب اللـه الذي كان سيشغل منصب مساعد للمدرب راتب الشيخ نجيب الذي تولى قيادة رجال سلة الوثبة قبل أيام قليلة خلفاً للمدرب عزام الحسين الذي قرر الابتعاد، وقيل إن الحسب اللـه والإدارة توصلا لاتفاق نهائي وعلى ضوئه ابتعد الحسب اللـه عن تدريب ناشئي الوحدة، لكن الاتفاق لم يكتمل نتيجة اعتراض الإدارة على الشق المادي لكون الحسب اللـه طلب مبلغاً وجدته الإدارة كبيراً ما أدى لفسخ الاتفاق بين الطرفين، يذكر أن الحسب اللـه سبق له أن خاض تجارب تدريبية مع الفيحاء، وناشئي الوحدة.

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