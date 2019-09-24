رياضة

ناصر الحرية يوضح والحلو يعد الجماهير

| حلب – فارس نجيب آغا

الأربعاء, 25-09-2019

أوضح عضو لجنة تسيير الأمور في نادي الحرية ومشرف كرة القدم الكابتن وليد الناصر أن قرار إقالة مدرب فريق رجال كرة القدم مصطفى حمصي سببه إصراره على عدم متابعة عمله قبل تسديد مستحقاته المالية مع بقية كادره ونتيجة عدم إيجاد حل سريع خلال وجود اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية كلفنا الكابتن محمد نسريني بتسيير الأمور لحين البت بهذه القضية ورغم محاولتي ثني الحمصي عن قراره خلال تواجدنا في ملعب النادي لكنه تمسك به، حيث تلقيت اتصالاً هاتفياً بعد مغادرة المدرب من رئيس النادي الدكتور سمير بيبي يعلمني فيه باستقالة الحمصي لعدم الانسجام معي والكلام هنا للناصر معتبراً أن هناك تدخلاً في عمله من الناحية الفنية وامتعاضه من تسليم مستحقات اللاعبين قبل الجهاز الفني، وبناءً على ما تقدم دعت لجنة تسيير الأمور في النادي لاجتماع عاجل وتم الاتصال بالمدرب وطلبنا منه الحضور لسماع وجهة نظره لكنه رفض مؤكداً عدم مواصلته العمل حيث حسمنا أمرنا بتعيين الكابتن عبد اللطيف الحلو مدرباً عوضاً عن الحمصي مع حسم 10% من مستحقات الجهاز الفني المستقيل.
من جانبه أعرب المدرب عبد اللطيف الحلو عن سعادته للثقة التي وضعتها لجنة تسيير الأمور به وتعيينه مدرباً للفريق الأول وهو شرف كبير موجهاً شكره للحمصي على ما قام به تجاه الفريق وأكد أن معاناة الحرية الموسم الماضي تلخصت بعدم وجود مهاجم هداف والمعضلة حلت الآن بوجود عدد من اللاعبين الجيدين مع وضع إستراتيجية عمل سيتم التركيز عليها بغية العودة للدوري الممتاز وأشار إلى عدم تعيين بقية الجهاز الفني المرافق له حتى الآن، حيث اعتذر مقوم عباس عن المهمة كمساعد مدرب ونحن بطور البحث عن بديل ونحتاج لمدافع صلب وحارس جيد حتى تكتمل جميع خطوطنا.

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