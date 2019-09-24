ناصر الحرية يوضح والحلو يعد الجماهير

أوضح عضو لجنة تسيير الأمور في نادي الحرية ومشرف كرة القدم الكابتن وليد الناصر أن قرار إقالة مدرب فريق رجال كرة القدم مصطفى حمصي سببه إصراره على عدم متابعة عمله قبل تسديد مستحقاته المالية مع بقية كادره ونتيجة عدم إيجاد حل سريع خلال وجود اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية كلفنا الكابتن محمد نسريني بتسيير الأمور لحين البت بهذه القضية ورغم محاولتي ثني الحمصي عن قراره خلال تواجدنا في ملعب النادي لكنه تمسك به، حيث تلقيت اتصالاً هاتفياً بعد مغادرة المدرب من رئيس النادي الدكتور سمير بيبي يعلمني فيه باستقالة الحمصي لعدم الانسجام معي والكلام هنا للناصر معتبراً أن هناك تدخلاً في عمله من الناحية الفنية وامتعاضه من تسليم مستحقات اللاعبين قبل الجهاز الفني، وبناءً على ما تقدم دعت لجنة تسيير الأمور في النادي لاجتماع عاجل وتم الاتصال بالمدرب وطلبنا منه الحضور لسماع وجهة نظره لكنه رفض مؤكداً عدم مواصلته العمل حيث حسمنا أمرنا بتعيين الكابتن عبد اللطيف الحلو مدرباً عوضاً عن الحمصي مع حسم 10% من مستحقات الجهاز الفني المستقيل.

من جانبه أعرب المدرب عبد اللطيف الحلو عن سعادته للثقة التي وضعتها لجنة تسيير الأمور به وتعيينه مدرباً للفريق الأول وهو شرف كبير موجهاً شكره للحمصي على ما قام به تجاه الفريق وأكد أن معاناة الحرية الموسم الماضي تلخصت بعدم وجود مهاجم هداف والمعضلة حلت الآن بوجود عدد من اللاعبين الجيدين مع وضع إستراتيجية عمل سيتم التركيز عليها بغية العودة للدوري الممتاز وأشار إلى عدم تعيين بقية الجهاز الفني المرافق له حتى الآن، حيث اعتذر مقوم عباس عن المهمة كمساعد مدرب ونحن بطور البحث عن بديل ونحتاج لمدافع صلب وحارس جيد حتى تكتمل جميع خطوطنا.