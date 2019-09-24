ارتفاع مفاجئ في أسعار الحليب ومشتقاته في القنيطرة … المربون: بسبب أسعار الأعلاف

ارتفعت أسعار الحليب ومشتقاته بشكل لافت وغير متوقع في القنيطرة خلال الشهر الحالي وخاصة أنها محافظة تنتج سنوياً نحو28 ألف طن سنوياً.

وفي قراءة سريعة للأسعار كان الحليب يباع بـ160 ليرة وارتفع إلى 225 ليرة واللبن ارتفع من 200 إلى 300 ليرة واللبنة من 800 إلى 1200 واللبنة الناشفة من 1100 إلى 1500 والجبنة البلدي من 1200 إلى 1500 ليرة.

وبرر مربو الماشية ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار الأعلاف للمواد الرئيسية، فعلى سبيل المثال بلغ سعر طن الكسبة نحو210 ألف ليرة والذرة الصفراء 160 ألف، والمادتان غير متوافرتين بمستودعات أعلاف القنيطرة، على حين أن سعر طن الشعير نحو120 ألف ليرة في السوق المحلية بينما يباع في مؤسسة الأعلاف بـ146450 ليرة.

ويبلغ سعر الطن من العلف المركب نحو100 ألف ليرة في مؤسسة الأعلاف وفي السوق المحلية نحو150 ألف ليرة كما يقول مدير فرع أعلاف القنيطرة وحيد سعدية ، أما سعر طن النخالة بالمؤسسة نحو43 ألف ليرة وفي المجارش الخاصة نحو55 ألف ليرة.

وبيّن سعدية وجود لجنة مشكلة من الأعلاف والتموين والزراعة مهمتها سبر أسعار المواد العلفية في القطاع الخاص وبمعدل مرتين بالشهر حيث تأخذ متوسط السعر ويتم تصديق محضر اللجنة من محافظ القنيطرة.

وأشار مدير فرع أعلاف القنيطرة إلى أنه خلال الفترة تم افتتاح 5 دورات علفية متتالية للأغنام والماعز و5 دورات علفية للأبقار و5 دورات علفية للمداجن المرخصة والمستثمرة في المحافظة، إضافة إلى دورة علفية شهرية للخيول بأنواعها من بداية العام، منوها بأنه يتم حالياً توزيع المواد العلفية وفق الجداول الإحصائية لعام 2017 بالنسبة للمناطق التي كانت تحت سيطرة الدولة، حيث إن عدد الأغنام والماعز نحو 31 ألف رأس والأبقار 3082 رأساً وبموجب الجدول إحصائية عام 2014 للقرى المحررة في المحافظة حيث يبلغ عدد رؤوس الأغنام والماعز 119 ألف رأس والأبقار 20 ألف رأس، علماً أن فرع أعلاف القنيطرة يزود المربين من ريف دمشق والمتاخمة للقنيطرة بالمواد العلفية لـ15 ألف رأس من الأغنام والماعز و2132 رأساً من الأبقار.

ولفت سعدية إلى أن فرع الأعلاف بالقنيطرة افتتح الدورات العلفية التالية بدءاً من 2/9/2019 ولغاية 30/10/2019 « دورة علفية للأغنام بمقنن علفي 8 كغ نخالة و2 كغ جاهز جريش و150 كغ شعير بلدي ودورة علفية للأبقار بمقنن علفي 200 كغ جاهز حلوب و300 كغ شعير بلدي للرأس الواحد ودورة علفية للمداجن المرخصة والمستثمرة حالياً بياض –فروج- أمات بموجب كشوفات حسية من مديرية الزراعة تفيد أن المدجنة مستثمرة بتاريخ الدورة العلمية وبمقنن علفي 3 كغ مواد علفية أولية للطير الواحد.

وبلغت كمية المواد العلمية المبيعة في فرع الأعلاف بالقنيطرة 6250 طناً بقيمة 380 مليون ليرة سورية والكميات المبيعة من المواد العلفية في العام الماضي ولنفس الفترة الزمنية 1350 طناً وبقيمة 104 ملايين ليرة.