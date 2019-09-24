جائحة تتسبب بنفوق أبقار في السويداء

سجل وباء التهاب الجدري الكتيل جائحة بعد أن أدى إلى نفوق عدد من الأبقار في السويداء وشكا عدد من المربين على ساحة المحافظة ولاسيما في قرى رضيمة اللوا وداما وجرين بنفوق أبقارهم جراء هذه الجائحة التي عادت عليهم بالخسارة الكبيرة، وخاصة أنهم قاموا بتمويل أثمان هذه الأبقار عن طريق قرض من المصرف الزراعي وفي تصريح لـ«الوطن» أكد نقيب الأطباء البيطريين في المحافظة وائل بكري إصابة عدد من الأبقار بمرض التهاب الجدري الكتيل على ساحة المحافظة وخاصة في القرى المجاورة لمحافظتي القنيطرة ودرعا، موضحاً أن هذا المرض المعدي انتقل إلى أبقار المربين عن طريق الأبقار التي تم شراؤها من خارج المحافظة والتي لم تخضع لأي تحصين وقائي مشيراً إلى أن هذا المرض ينتقل عن طريق الحشرات الماصة من الذباب والبعوض والتي يقع على عاتق الوحدات الإدارية مكافحتها ولاسيما فيما يخص الرش الدوري، علماً أن محافظ السويداء وبعد شكوى المواطنين قام بالإيعاز إلى الوحدات الإدارية لضرورة الرش بالمبيدات الحشرية وهذا أفضل سلاح لمعالجة هذا المرض.

كما أبدت مديرية زراعة السويداء تعاونها بتقديم الجرارات والمرشات لتلك الوحدات على أن تقوم الوحدات بدورها بتأمين المبيدات الحشرية.

بدوره رئيس دائرة الصحة الحيوانية بمديرية زراعة السويداء كميل مرشد قال: فعلاً ظهرت لدينا عدد من حالات النفوق في قرى رضيمة اللوا وداما ولبين وجرين وغيرها من القرى وهذا المرض المسمى التهاب الجدري الكتيل انتقل إلى هذه الأبقار عن طريق الأبقار الدخيلة وغير المحصنة إضافة لذلك ينتقل المرض عن طريق الحشرات الضارة ولحماية الثروة الحيوانية يجب أولاً عزل البقرة المصابة والمحافظة على النظافة عدا عن ذلك قيام الوحدات الإدارية بدورها من خلال عملية الرش الدوري بالمبيدات الحشرية علماً أن الدائرة لدينا تقوم بعملية التلقيح بشكل مستمر ودائم أي مرتين بالعام.

مدير المصرف الزراعي بالسويداء نسيم حديفة أكد أن الأبقار التي تم شراؤها عن طريق المصرف خاضعة لفحوصات دورية وخالية من الأمراض حيث تم شراء 469 رأساً من الأبقار عن طريق المصرف بقروض ميسرة مشيراً إلى أن حالات النفوق المسجلة تبلغ 11 حالة ولكن هذه مردها إلى قيام الأبقار بابتلاع أجسام غريبة.