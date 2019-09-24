ما يفوق ملياراً تحصيلات مياه حمص من الجباية للعام الحالي … حميدان لـ«الوطن»: أكثر من 416 ألف مشترك في حمص مدينة وريفاً

كشف مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص حسن حميدان لـ«الوطن» أن تحصيلات المؤسسة من عائدات الجباية تجاوزت مليار ليرة سورية منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، مبيناً أن كميات المياه الإجمالية التي ضخت حتى نهاية شهر آب الماضي تجاوزت 60.2 مليون متر مكعب منها 34.3 مليون متر مكعب ضُخت في المدينة و25.9 مليون متر مكعب تم ضخها في الريف، ما يعني ضخ 250 ألف متر مكعب يوميا من المياه منها 142 ألف متر مكعب يتم ضخها بالمدينة وحوالى 108 آلاف متر مكعب بالريف.

وبيّن حميدان أن عدد المشتركين المدينة والريف وصل إلى 416468 مشتركاً منها 223227 مشتركاً في المدينة و193241 مشتركاً في الريف، وقد بلغ عدد المشتركين الذين سجلوا على عدادات منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه 4730 عداداً في المدينة والريف.

وأشار حميدان إلى أن عناصر الضابطة المائية بالمؤسسة قاموا خلال جولاتهم الدورية منذ بداية العام الجاري بتنظيم 389 ضبط تعدٍ على الشبكة بحق المخالفين منها 268 ضبطاً تم تنظيمه ضمن أحياء المدينة و121 ضبطاً في الريف وذلك بمخالفات «استجرار مياه بطريقة غير مشروعة من سرقة أو تمديد وصلات وفرعات قبل العداد»، وقد وصل عدد الضبوط الإجمالي المحصل منها 321 ضبطاً منها 259 ضبطاً بالمدينة و62 ضبطاً بالريف، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة من الضبوط المنظمة نحو 8.5 ملايين ليرة سورية منها نحو 6.5 ملايين ليرة تم تحصيلها في المدينة ونحو مليوني ليرة حُصلت في الريف.

وأضاف: كما قاموا بتنظيم 944 مخالفة مائية منها 827 مخالفة بالمدينة و117 بالريف بحق مخالفين بمخالفات هدر مياه من غسل سيارات وري مزروعات أو إعطاء للجوار وغيرها، وقد بلغ عدد الضبوط المحصل منها 347 ضبطاً بالمدينة والريف ووصلت قيمة الغرامات المحصلة نحو3 ملايين ليرة، منوها بأن عدد الشكاوى حول الخدمات التي تتعلق بالمياه أو الإبلاغ عن تهريب مياه وصلت إلى 715 شكوى حتى تاريخه منها 440 شكوى بالمدينة و275 شكوى بالريف.

وبيّن أن قيمة الاعتمادات المالية المرصودة لمشاريع الخطة الاستثمارية خلال العام الجاري خفضت من 2.3 مليار ليرة سورية إلى 1.7 مليار ليرة، على حين بلغت نسبة الإنفاق المالي الفعلي حتى تاريخه نحو مليار و103 ملايين ليرة سورية بنسبة تنفيذ تجاوزت 65بالمئة.

ولفت حميدان إلى أن المؤسسة انتهت من إنجاز عدة مشاريع استثمارية مهمة بمدينة حمص وريفها بقيمة تجاوزت 2 مليار ليرة، وتم الانتهاء من تنفيذ عدة مشاريع شبكات صرف صحي في كل من أحياء وادي الذهب والمحطة، ومشاريع حفر آبار في كل من قرى وبلدات «الدردارية وأم الدوالي وتلكلخ وباب الهوى وأبو خشبة والحراكي وبلوزة).. وغيره من المشاريع.

وأشار إلى أن المؤسسة تواصل حالياً العمل على تنفيذ عدة مشاريع بقيمة مالية بنحو 1.8 مليار ليرة تتراوح نسب الإنجاز فيها بين 25 و70%، موضحاً أن العمل مستمر بمشاريع إعادة تأهيل محطات ضخ وآبار وشبكات وخزانات بلدتي الرستن وتلبيسة والقرى التابعة لهما في الريف الشمالي بتكلفة بلغت نحو 250 مليون ليرة سورية، وقد وصلت نسبة إنجازها إلى نحو90% وحاليا يتم استكمال الأعمال وستكون بالخدمة خلال مدة شهرين من تاريخه، مضيفاً: كما يتم على استكمال المراحل الأخيرة من إعادة تأهيل المقر الرئيسي للمؤسسة الواقع قرب دوار باب تدمر في حي وادي السايح بكلفة 300 مليون ليرة وسيتم وضع المبنى بالخدمة والمباشرة بالعمل فيه خلال مدة أقصاها شهر.

وأكد حميدان أن المؤسسة بصدد التعاقد على عدة مشاريع خدمية وحيوية أخرى بقيمة تقدر بنحو950 مليون ليرة.