لازيو محك الإنتر الجديد والملكي مرشح لتجاوز أوساسونا

تتواصل اليوم جولة منتصف الأسبوع في الدوريات الإسباني والإيطالي والفرنسي كما تقام مباريات الدور الثالث لكأس الرابطة الإنكليزية.

أمس لعب برشلونة في وقت متأخر مع فيا ريـال على أمل استعادة دوزان الفوز وخصوصاً بعد تتويج ميسي بجائزة لاعب الفيفا أمس الأول، واليوم الأرضية خصبة لريـال مدريد للحفاظ على سجله من دون خسارة عندما يستقبل أوساسونا وهو الذي فاز في المواجهات الخمس الأخيرة التي جمعت الفريقين، ومعنويات الملكي على أحسن حال محلياً بعد تجاوز إشبيلية في الأندلس ويلتقي أتلتيكو مدريد مع مضيفه مايوركا على وقع التعادل في ذهاب وإياب الموسم المنصرم.

في الدوري الإيطالي سيكون لازيو محطة صعبة للإنتر كي يحافظ على العلامة الكاملة بصدارة الكالتشيو مع المدرب كونتي الذي اثبت جدارته في المراحل الأربع المنصرمة، وكان الفريقان تبادلا الفوز في الموسم الماضي كل منهما بملعب الآخر بواقع 3/صفر للإنتر و1/صفر للازيو، ومن الجائز أن يدخل النيرازوري مباراة اليوم وهو فاقد الصدارة لمصلحة يوفنتوس الذي لعب أمس بضيافة بريشيا، وتبدو الفرصة سانحة لميلان كي يصالح جماهيره عندما يزور مضيفه تورينو في مباراة الغد.

في الدوري الفرنسي سيكون الختام بلقاء سان جيرمان وضيفه ريمس وكان الفريقان تبادلا الفوز في الموسم الماضي كل منهما بملعبه بواقع 4/1 للباريسي و3/1 لريمس، وكان الباريسي قد حقق الفوز في الجولة الأخيرة بأرض مضيفه ليون بهدف العائد بقوة البرازيلي نيمار.

في إنكلترا تكتمل اليوم مباريات الدور الثالث لكأس الرابطة كما أسلفنا ويلعب في أهم المباريات ليفربول صاحب الرقم القياسي بعدد مرات التتويج مع مضيفه ميلتون كينز دونز على حين يستقبل تشيلسي فريق غريمبسي على أمل نفض غبار الخسارتين المحلية أمام ليفربول والأوروبية أمام فالنسيا، وفيما يلي برنامج مباريات اليوم:

الإسباني – الأسبوع 6

مايوركا * اتلتيكو مدريد، ليغانيس * بلباو (8.00)، فالنسيا * خيتافي (9.00)، ريـال مدريد * أوساسونا (10.00)، وغداً: إيبار * إشبيلية (8.00)، سلتا فيغو * اسبانيول (9.00)، سوسيداد * ألافيس (10.00).

الإيطالي – الأسبوع 5

• روما * أتلانتا (8.00)، إنتر ميلانو * لازيو، نابولي * كالياري، جنوا * بولونيا، فيورنيتنا * سامبدوريا، بارما * ساسولو، سبال * ليتشي (10.00)، وغداً: تورينو * ميلان (10.00).

الفرنسي – الأسبوع 7

• نانت * رين، بريست * ليون، ليل * ستراسبورغ، مونبيلييه * نيم، سانت إيتيان * ميتز، أميان * بوردو، تولوز * أنجيه (8.00)، سان جيرمان * ريمس (10.00).

كأس الرابطة الإنكليزية

• ميلتون * ليفربول، مان يونايتد * روشديل، وولفرهامبتون * ريدينغ، شيفيلد يونايتد، أوكسفورد * ويستهام، تشيلسي * غريمبسي، بارتون * بورنمــوث، برايتـون * أســتون فيلا (9.45).