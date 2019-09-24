حشرات في محال لبيع الفلافل … اللاذقية تطبق مرسوم منع التدخين وتنظم 3 مخالفات أركيلة في أماكن مغلقة

كشف رئيس دائرة الرقابة والسياسات في مديرية المهن والشؤون الصحية في اللاذقية كنان سعيد لـ«الوطن» عن إغلاق 33 محلاً مخالفاً في المدينة، مشيراً إلى أنه تم تنظيم قرارات الإغلاق لمزاولة المهنة من دون الحصول على ترخيص إداري ومخالفة الشروط الصحية.

وأضاف سعيد: إنه وخلال الفترة الممتدة من بداية شهر آب حتى 22 الشهر الجاري، تم تسجيل 20 مخالفة للشروط الصحية في محال مدينة اللاذقية، ومنها عدم وجود بطاقات صحية للعمال في المهن الغذائية، إضافة إلى ممارسة المهنة من دون رخصة.

ولفت رئيس دائرة الرقابة والسياسات إلى تسجيل عدة مخالفات بسبب عدم الاهتمام بالنظافة، قائلاً: إنه تم إغلاق محال غذائية في المدينة لإهمالها شرط النظافة إذ تبين وجود حشرات ومنها الصراصير في أحد محال بيع سندويش الفلافل في المدينة، إضافة إلى عدم تلبيس جدران أحد المحال بالسيراميك.

وعن محال الفروج، أكد سعيد متابعة عمل جميع المحال التي تبيع اللحوم، مشيراً إلى إغلاق 4 مذابح للفروج لمخالفتها في نقع لحوم الفروج في المياه من جهة، ومن جهة ثانية لاستخدامها براميل بلاستيكية ملونة.

كما أشار سعيد إلى تنظيم 3 ضبوط تدخين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009، مبيناً أنه تم تسجيل مخالفات لتقديم منتجات التبغ في المحال المغلقة.

من جهة ثانية، أكد سعيد استمرار إغلاق جميع محال إصلاح السيارات ضمن الحدود الإدارية لمدينة اللاذقية وذلك بناء على كتاب اتحاد الحرفيين في اللاذقية، منوهاً بأنه يتم نقل هذه المحال إلى المنطقة الصناعية.

وعن شكاوى الأضرار الصحية، لفت سعيد إلى معالجة 87 شكوى ضرر صحي بسبب تسرب مياه من المنازل السكنية، والمعالجة تمت من خلال توجيه إنذار بضرورة رفع الضرر الصحي عن الجوار والإحالة على القضاء في حال عدم الالتزام.