برجك اليوم – الأربعاء 25 أيلول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت تبحث عن مخارج لبعض الضغوطات الحياتية وتناقش للوصول إلى أفضل الحلول، فالعمل يتقاسم الصدارة مع أمورك العائلية والعاطفية، وأنت ترفع رصيدك مع محيطك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار حاول أن تكون متسامحاً وأن تظهر ما بداخلك أفضل من أن تظهر بأنك غير مهتم، فالحيرة هي التي تضايقك أكثر من القرارات لذلك قلل من السلبية ووازن أمورك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تسير الأمور العاطفية بشكل جيد مفسحة المجال لتعزيز الروابط وتمتين الأسس، وهاتفك لا يهدأ من اتصالات تتصدر قائمة اهتماماتك وكل يطلب موعداً أو لقاء.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز الأمور العاطفية ستستدعي منك صرفاً إضافياً للسهر أو للدعوات أو للسفر، فاحرص على مالك فسوف يلزمك المال الذي تنفقه على الرفاهية على الأمور أكثر أهمية.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أجمل ما في هذا الشهر ثقتك بنفسك، فاتخذ قراراتك بعيداً عما مضى ومن دون خوف من تجاربك الفاشلة السابقة، وانفتح وشارك أصدقاءك وأهلك تطلعاتهم وآمالهم.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول لا تكن أسير ماضيك وأسير الانتقادات وحاول أن تشاهد الجانب الحسن من علاقاتك، ولا تحاول أن تزيد الشك بالأوهام ولا تغذي وهمك بكلام لا تعنيه تأكد مما تسمع.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول الكواكب داعمة لك وقد تفتح أمامك فرصاً جديدة على كل الصعد ارتياح يسعدك، وقد تشد الأنظار إليك وتزودك الأماني برغبة في كسب التأييد والاهتمام والحب.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني هذه أيام متعبة وقد تباغتك بمصاعب طارئة أو صدامات، فابتعد عن الغيرة والتشكيك والصوت العالي ولا تأخذ قرارات متسرعة فاليوم للنزاعات المفروضة عليك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول هذه أيام متعبة وقد تباغتك بمصاعب طارئة أو صدامات، فابتعد عن الغيرة والتشكيك والصوت العالي ولا تأخذ قرارات متسرعة فاليوم للنزاعات المفروضة عليك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني واثق من نفسك وتسير إلى أهدافك ومهامك بطريقة جيدة فاستمتع بتحقيق طموحك، فأنت تسعد للتغيير وللتقدير والتعاطف من محيطك العملي تترك انطباعاً جيداً.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط لا تستأ وتذكر دائماً أن هناك حلاً أنصحك بالمبادرة فقد تضايقك عراقيل صغيرة، أو خلافات مع الشريك بسبب لامبالاتك وعدم اهتمامك، فلا تعاتب واحم مصالحك.