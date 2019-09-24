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جونسون دعا إلى تنظيم انتخابات.. المحكمة العليا تبطل قرار تعليق البرلمان البريطاني

| روسيا اليوم- رويترز

الأربعاء, 25-09-2019

أعلن رئيس البرلمان البريطاني استئناف الجلسات اليوم الأربعاء، بعد حكم المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون القاضي بتعليق جلسات البرلمان، بالتزامن مع ذلك دعا جونسون إلى تنظيم انتخابات في بريطانيا.
وقال رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، أمس: إن «البرلمان البريطاني، سينعقد «اليوم» الأربعاء بعدما قضت المحكمة العليا بأن تعليق رئيس الوزراء للبرلمان كان غير قانوني».
وأعلنت المحكمة البريطانية العليا أمس أن قرار تعليق البرلمان البريطاني، الذي اتخذه جونسون، غير قانوني، وقضت بإجماع 11 قاضياً، بمن فيهم رئيسة المحكمة، بأن جونسون تصرف بشكل غير قانوني عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق البرلمان.
في غضون ذلك دعا جونسون أمس إلى تنظيم انتخابات في بريطانيا وجاءت هذه الدعوة أثناء حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال جونسون للصحفيين في نيويورك: «بما أن القانون قائم حالياً، فإن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول، وما قد يكون الشيء المهم بالنسبة لنا الآن هو الحصول على صفقة جيدة».

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