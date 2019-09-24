إيداع مبالغ بالدولار في «التجاري» وسحبها بالليرة وفق وسطي سعر صرف فترة الإيداع … «تجارة دمشق» تعلن مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة

أعلنت غرفة تجارة دمشق عن الإجراءات التنفيذية لمبادرة قطاع الأعمال السورية لدعم الليرة متضمنة أن يتم إيداع المبالغ النقدية بالدولار «بنكنوت» حصراً في حساب مبادرة قطاع الأعمال السوري بالمصرف التجاري.

ونصت الإجراءات على أن يتم إيداع المبالغ النقدية بالدولار على دفعات وفق القوائم المعتمدة وضمن المدة التي يحددها المصرف المركزي، حيث يحصل المودع على إشعار يتضمن تفاصيل عملية الإيداع، على أن يتم إيداع المعادل بالليرات المقابلة للمبالغ النقدية بالدولار في حساب مبادرة قطاع الأعمال السوري بالليرات السورية ذي الرقم 001/056171/0118 المفتوح في فرع الروضة.

ويحرك مفوض المركزي الحساب المفتوح بالدولار كما يزوده المصرف التجاري بإشعارات الإيداع والسحب يومياً أصولاً، وينفذ مفوض المركزي عمليات البيع بالقطع الأجنبي بالسوق، على أن يتم تنظيم قائمة تتضمن الاسم الثلاثي للأشخاص الذين تم بيعهم القطع الأجنبي وسعر الصرف المطبق وتاريخ العملية على أن يتم تزويد المركزي بهذه القائمة يومياً، ويتم إيداع المعادل بالليرات المقابلة لعمليات البيع للقطع الأجنبي الثاني.

ونصت الإجراءات أنه يتم تسليم المقابل بالليرات للمبالغ المودعة بالدولار إلى المودعين بعد ضمان انخفاض سعر الصرف إلى المستوى المطلوب.

وأكد أحد تجار دمشق المعروفين لـ«الوطن» بأن الفكرة المقترحة كانت تقتضي تدخل التجار عبر عمليات البيع المتكررة كل عدة دقائق في السوق الموازية بسعر منخفض، تدريجياً للوصول إلى المستوى المطلوب، إلا أنه تم اعتماد آلية أخرى، تقوم على إيداع المبالغ لفترة زمنية محددة.