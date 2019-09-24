الأولى

إيداع مبالغ بالدولار في «التجاري» وسحبها بالليرة وفق وسطي سعر صرف فترة الإيداع … «تجارة دمشق» تعلن مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة

| الوطن

الأربعاء, 25-09-2019

أعلنت غرفة تجارة دمشق عن الإجراءات التنفيذية لمبادرة قطاع الأعمال السورية لدعم الليرة متضمنة أن يتم إيداع المبالغ النقدية بالدولار «بنكنوت» حصراً في حساب مبادرة قطاع الأعمال السوري بالمصرف التجاري.
ونصت الإجراءات على أن يتم إيداع المبالغ النقدية بالدولار على دفعات وفق القوائم المعتمدة وضمن المدة التي يحددها المصرف المركزي، حيث يحصل المودع على إشعار يتضمن تفاصيل عملية الإيداع، على أن يتم إيداع المعادل بالليرات المقابلة للمبالغ النقدية بالدولار في حساب مبادرة قطاع الأعمال السوري بالليرات السورية ذي الرقم 001/056171/0118 المفتوح في فرع الروضة.
ويحرك مفوض المركزي الحساب المفتوح بالدولار كما يزوده المصرف التجاري بإشعارات الإيداع والسحب يومياً أصولاً، وينفذ مفوض المركزي عمليات البيع بالقطع الأجنبي بالسوق، على أن يتم تنظيم قائمة تتضمن الاسم الثلاثي للأشخاص الذين تم بيعهم القطع الأجنبي وسعر الصرف المطبق وتاريخ العملية على أن يتم تزويد المركزي بهذه القائمة يومياً، ويتم إيداع المعادل بالليرات المقابلة لعمليات البيع للقطع الأجنبي الثاني.
ونصت الإجراءات أنه يتم تسليم المقابل بالليرات للمبالغ المودعة بالدولار إلى المودعين بعد ضمان انخفاض سعر الصرف إلى المستوى المطلوب.
وأكد أحد تجار دمشق المعروفين لـ«الوطن» بأن الفكرة المقترحة كانت تقتضي تدخل التجار عبر عمليات البيع المتكررة كل عدة دقائق في السوق الموازية بسعر منخفض، تدريجياً للوصول إلى المستوى المطلوب، إلا أنه تم اعتماد آلية أخرى، تقوم على إيداع المبالغ لفترة زمنية محددة.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 25-09-2019

خروقات «خفض التصعيد» تتصاعد.. ووقف إطلاق النار على شفير الهاوية … الجيش يدحر الإرهابيين شمال خان شيخون: إن عدتم عدنا والبادي أظلم

الأربعاء, 25-09-2019

تحدث عن تفعيل الخط الجوي والمساهمة في إعادة الإعمار … صباغ يستقبل السفير الجزائري

الأربعاء, 25-09-2019

أكد أن أعمال التفاوض على «الدستورية» كانت تجري بمتابعة من رئيس الجمهورية … المعلم: لن نسمح لأحد أن يضع كلمة بما نصوغه ومستمرون بمكافحة الإرهاب

الأربعاء, 25-09-2019

الترخيص لها باستثمار 50 بالمئة من عرض الأرصفة أمام محالّهم … المطاعم والمقاهي تحتل الأرصفة في دمشق

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock