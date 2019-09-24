بحث مع خاجي العلاقات الثنائية بين دمشق وطهران … ويلقي بيان سورية السبت أمام الجمعية العامة

يتوجه وفد الجمهورية العربية السورية اليوم إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت أمس، ومن المقرر أن يلقي رئيس الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم بيان الجمهورية يوم السبت المقبل الذي يتضمن موقف سورية من مختلف القضايا والتطورات المتعلقة بالوضع فيها والمنطقة.

وقالت وكالة «سانا» للأنباء أمس: تشارك الجمهورية العربية السورية في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد رسمي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم حيث من المقرر أن تقوم الجمعية العامة بإجراء مناقشة عامة حول القضايا والبنود المدرجة على جدول أعمالها.

وذكرت الوكالة، أن المعلم سيلقي بيان الجمهورية العربية السورية أمام الجمعية العامة يوم السبت الـ28 من أيلول الجاري والذي سيتضمن موقف سورية من مختلف القضايا والتطورات المتعلقة بالوضع في سورية والمنطقة.

كما سيجري المعلم على هامش أعمال الجمعية العامة، حسب الوكالة، عدداً من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية وسيعقد اجتماعاً مع الأمين العام للأمم المتحدة كما سيشارك في عدد من الأنشطة والفعاليات التي ستقام في إطار أعمال الجمعية العامة.

وأشارت إلى أن وفد الجمهورية العربية السورية إلى الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة سيضم كلاً من نائب الوزير فيصل المقداد ومدير إدارة المكتب الخاص محمد العمراني وإيهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين.

وعلمت «الوطن» الأسبوع الماضي أن وفد الجمهورية العربية السورية سيتوجه إلى نيويورك في 25 من الشهر الحالي للمشاركة في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جهة ثانية، بحث المعلم وكبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي والوفد المرافق العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين إضافة إلى مختلف التطورات المتعلقة بمكافحة الإرهاب في سورية وعمل لجنة مناقشة الدستور حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين في مواجهة كل أشكال الإجراءات الاقتصادية التي يتعرض لها البلدان لدفعهما إلى التخلي عن سيادتهما وقرارهما المستقل والرضوخ لمشاريع الهيمنة الأميركية التي تحاول فرضها على المنطقة، حسبما ذكرت «سانا».

حضر اللقاء المقداد ومدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية والمغتربين أيمن رعد ومدير إدارة المكتب الخاص في الوزارة محمد العمراني، كما حضره سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق جواد ترك أبادي.

بموازاة ذلك، نقلت قناة «العالم» الإيرانية، عن خاجي قوله: «تركزت مباحثاتي مع المسؤولين السوريين حول المرحلة (القمة الثلاثية لرؤساء الدول الضامنة لعملية استانا) الخامسة من لقاء أستانا الأسبوع المنصرم، ونتائج زيارة المبعوث الدولي الخاص إلى سورية غير بيدرسون إلى دمشق التي شكلت تتويجا لكل الجهود المبذولة».

وأضاف خاجي: «نعتقد أن تشكيل اللجنة الدستورية سيساهم في حل الأزمة السورية ونؤكد على موقفنا الثابت لحل الأزمة من خلال حل سياسي دون تدخل خارجي».