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الموسيقا السريعة تزيد حوادث السير

| وكالات

الخميس, 26-09-2019

كشفت دراسة أن الاستماع للموسيقا السريعة قد يكون سبباً في زيادة حوادث السير وركزت الدراسة على تلك الأغاني التي يناهز إيقاعها الـ120 نبضة في الدقيقة.
وحملت الدراسة عنوان «تأثير الاستماع على الحالة الفسيولوجية وعبء العمل العقلي والسلوك مع مراعاة مزاج السائق»، ونشرت الشهر الماضي. وخلصت إلى أن الموسيقا التي تزيد عن 120 نبضة في الدقيقة تجعل القيادة أكثر خطورة.
وأوضحت مجلة «تراكس» الفرنسية المتخصصة في الموسيقا الإلكترونية أن الدراسة أجريت على موسيقا الروك وليس الإلكترونية لكنها تطرح تساؤلات حقيقية حول تأثير الموسيقا على السائق.

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