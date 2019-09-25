الموسيقا السريعة تزيد حوادث السير

كشفت دراسة أن الاستماع للموسيقا السريعة قد يكون سبباً في زيادة حوادث السير وركزت الدراسة على تلك الأغاني التي يناهز إيقاعها الـ120 نبضة في الدقيقة.

وحملت الدراسة عنوان «تأثير الاستماع على الحالة الفسيولوجية وعبء العمل العقلي والسلوك مع مراعاة مزاج السائق»، ونشرت الشهر الماضي. وخلصت إلى أن الموسيقا التي تزيد عن 120 نبضة في الدقيقة تجعل القيادة أكثر خطورة.

وأوضحت مجلة «تراكس» الفرنسية المتخصصة في الموسيقا الإلكترونية أن الدراسة أجريت على موسيقا الروك وليس الإلكترونية لكنها تطرح تساؤلات حقيقية حول تأثير الموسيقا على السائق.