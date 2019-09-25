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مواد بلاستيكية مسرطنة لدى جميع الأطفال

| وكالات

الخميس, 26-09-2019

وجدت دراسة جديدة أن جميع الأطفال تقريباً، لديهم مستويات سامة من البلاستيك ظهرت في عينات البول والبراز الخاصة بهم, وبحث العلماء الألمان عن 15 منتجاً ثانوياً من البلاستيك في عينات البول والبراز لنحو 2500 طفل تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و17 عاماً.
وأظهرت النتائج أن 11 من أصل 15 مادة، يعتقد أن واحداً منها مسبب للسرطان، كانت موجودة بنسبة 97 بالمئة إلى 100 بالمئة في العينات.
وتجاوزت مستويات حمض بيرفلورو الأوكتانويك الحدود الآمنة للاستخدام في 20 بالمئة من العينات، خاصة بين الأطفال الأصغر سناً.
ويتم استخدام المادة الكيميائية في إنتاج الملابس الخارجية والمقلايات غير اللاصقة، والتي ربطتها الكثير من الدراسات التي أجريت على الحيوانات، بالإصابة بالسرطان.
وقال مؤلف الدراسة، الدكتور ماريك كولوسا غيرينغ، من وزارة البيئة الألمانية: «تشير دراستنا بوضوح إلى أن المكونات البلاستيكية المستخدمة بشكل متزايد تدخل أيضاً بشكل متكرر إلى الجسم».
وأضاف: «الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن الأطفال الأصغر سناً، المجموعة الأكثر حساسية، هم الأكثر تضرراً».
ولم يذكر العلماء معظم المنتجات الثانوية الـ15 التي بحثوا عنها، ولاحظ الفريق أن بعض هذه المواد الكيميائية ليس لها «حدود صحية حرجة» في ألمانيا.

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