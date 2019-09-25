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عدد المسلمين في موسكو 2.5 مليون

| وكالات

الخميس, 26-09-2019

في المؤتمر السابع لمجلس الإفتاء الروسي، أعلن رئيس المجلس، راوي عين الدين، أن عدد المسلمين في موسكو قد بلغ 2.5 مليون نسمة.
وتابع راوي الدين، أن ما يزيد على 400 جامع ومسجد ومدرسة تم إنشاؤها وترميمها في روسيا منذ عام 1994، سنة تأسيس دار الإفتاء.
وقال: «لقد قام المجلس بإنشاء وترميم واستعادة ما يزيد على 400 جامع ومسجد ومؤسسة للتعليم الإسلامي ومركز إسلامي في روسيا».
وبحسب المعلومات التي أوردها المفتي في المؤتمر، فقد بلغ عدد المسلمين في موسكو اليوم ما يزيد على 2.5 مليون نسمة، على حين تجاوز عدد المسلمين في بطرسبورغ ومقاطعة موسكو مليون نسمة، ويعيش في كل من مقاطعات يكاترينبورغ وبيرم وتيومن وأومسيك وروستوف الروسية، مئات الآلاف من المسلمين.
كما أعلن راوي الدين أن مجلس الإفتاء يضم اليوم ما يزيد على ألفي جماعة إسلامية، تعيش في 53 كياناً فدرالياً روسياً، وذلك بالمقارنة مع 40 جماعة إسلامية فحسب كانت تحت مظلة المجلس حين إنشائه عام 1994، وأضاف المفتي: إن المراكز والمدارس والجامعات الإسلامية تلعب دوراً مهماً في تنوير المسلمين الروس.

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