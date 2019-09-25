الأحد ندوة تكريمية للفنانة سميرة توفيق

تقيم وزارة الثقافة ندوة تكريمية للفنانة اللبنانية سميرة توفيق تتضمن أهم محاضرة عن المحطات في مسيرتها الفنية، ومعرضاً أرشيفياً عن مسيرتها الفنية الحافلة من أرشيف الباحث محمد المصري، إضافة إلى أمسية فنية بقيادة الفنان الموسيقي وضاح رجب باشا، بإشراف مديرة التراث الشعبي أحلام الترك.

ويتضمن برنامج الحفل أغاني من الرصيد الكبير لسميرة توفيق تؤديها المطربة صبا الجمال.

ينطلق المعرض في الخامسة والنصف من مساء الأحد المقبل ويستمر لأسبوع، يليه المحاضرة والأمسية الموسيقية في السادسة في قاعة المحاضرات في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة.