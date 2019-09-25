سلة الجيش تضم الإدلبي وتعسكر بلبنان

بدأت سلة رجال نادي الجيش تحضيراتها منذ فترة قصيرة استعداداً للمشاركات الخارجية التي كانت تنتظرها في بطولة العالم العسكرية بالصين، والمرحلة الثانية من تصفيات غرب آسيا، لكن هاتين المشاركتين أصبحتا حلماً يراود القائمين على الفريق بعد إلغاء بطولة العالم من قبل الدولة المضيفة الصين، وحرمانها من المشاركة بالمرحلة الثانية من التصفيات بقرار غير منصف من اتحاد غرب آسيا، لكن ذلك لم يثن القائمين على أمور اللعبة في تأمين كل المناخات التحضيرية المناسبة للفريق قبل دخوله في معترك مباريات الدوري القادم المتوقع أن يكون قوياً.

جديد

نجحت الإدارة قبل أيام قليلة بالتوصل مع إدارة نادي الثورة من أجل ضم اللاعب الشاب محمد إدلبي لصفوف الفريق مقابل مبلغ مادي مقداره مليونان ونصف المليون ليرة سورية، ويعد الإدلبي من اللاعبين المتميزين الذين سيعول عليهم المدرب كثيراً لكونه تحت سن 24، وسبق له أن شارك مع المنتخب الأول في النافذة الأخيرة من التصفيات الآسيوية السابقة، ويمتاز بمهاراته الفنية الجيدة.

معسكر

بعد إلغاء وحرمان الفريق من المشاركتين الخارجيتين، وجدت الإدارة أنه من الضروري توفير محطة تحضيرية مناسبة للفريق قبل انطلاقة الدوري، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق وافقت الإدارة على إقامة معسكر تدريبي قصير في العاصمة اللبنانية بيروت يبدأ من الرابع من شهر تشرين الأول القادم ويمتد لستة أيام، وقد علمت «الوطن» من المدير الفني للفريق الكابتن أبي دوجي أن الفريق سيلتقي مع فريق إنترانيك أنطياس، ومع فريق إنترانيك بيروت، ومع فريق نادي المطيلب، وهناك مباراتان لم يتم الاتفاق عليهما بعد، وهذا يعني أن الفريق سيلعب خمس مباريات وستكون كافية ليعرف الجهاز الفني مدى مقدار الجاهزية التي وصل إليها اللاعبون والفريق بشكل عام.

يذكر أن تحضيرات الفريق تضم تسعة عشر لاعباً، وهم رامي مرجانة، عبد الوهاب الحموي، عمر الشيخ علي، طارق الجابي، خليل خوري، محمد صعلوك، هاني دريبي، رامي ريحاني، كارل إيغو، أحمد خياطة، هلال الشيخ نجيب، جود طباخ، أحمد سرور، أوس السعدي، نادر حوري، أحمد محمود، مغيث الأصفري، مهند عصفور، محمد إدلبي، وسيتم بعد سفر الفريق لبيروت انتقاء اثني عشر لاعباً الذين سيمثلون الفريق في الدوري القادم.