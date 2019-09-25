ترحيب باعتذار الخريبين!

رحبت اللجنة المؤقتة لتسيير أمور اتحاد كرة القدم بكتاب اعتذار نجم منتخبنا الوطني للرجال عمر خريبين وأعلن الدكتور إبراهيم أبا زيد رئيس اللجنة المؤقتة في توضيح خاص لـ«الوطن» أن اللجنة مرتاحة لمبادرة الخريبين وهي اعتراف صريح بالخطأ ونحن نرحب بالتأكيد بتلك الخطوة لكن المسألة في نهاية الأمر مسألة فنية بحتة يعود القرار بالبت فيها لمدرب المنتخب الكابتن فجر إبراهيم المخول الوحيد بعودة اللاعب ودعوته للمشاركة في مباراتي المنتخب القادمتين بالتصفيات المشتركة أمام جزر المالديف يوم العاشر من تشرين أول القادم ومع منتخب غوام يوم الخامس عشر منه بدبي.

وكشف أبا زيد عن اجتماع عاجل وموسع سيعقده في الساعات القليلة القادمة مع الكابتن فجر إبراهيم لبحث سلسلة أمور خاصة بالمنتخب ولاسيما للاستماع منه إلى وجهة نظره وقراره الحاسم باعتذار الخريبين ولن يغيب نجمنا المخضرم فراس الخطيب عن فحوى الاجتماع المقرر بين الطرفين وسط وجود أنباء كثيرة تحدثت عن ترك الخطيب للمنتخب نهائياً وبالتالي غيابه عن كامل مبارياته في التصفيات، وإن كان أبا زيد قد نفى لـ«الوطن» أي علم له وللجنته بهكذا أخبار حيث لم يصل للجنة حتى الساعة أي قرار رسمي من الخطيب ولا من المدرب فجر الذي سيكشف قريباً حقيقة أوضاع فراس ومشواره مع المنتخب.

وكان الخريبين قد أرسل كتاب اعتذاره وحصلت «الوطن» على نسخة منه وقد وجهه إلى المكتب التنفيذي واتحاد الكرة وإدارة المنتخب الوطني وتقدم فيه منها ومن المدير الفني فجر إبراهيم ومن الجمهور السوري الكبير باعتذاره عن غيابه عن الالتحاق بالمنتخب خلال الفترة الماضية طالباً تقدير ظروفه الصعبة التي مر بها وبارك في الكتاب ذاته الانطلاقة الجيدة لمنتخبنا في التصفيات معتبراً أن اعتذاره هو عرفان منه بفضل المنتخب وأهميته في مسيرته ومسيرة بقية اللاعبين فيه!

وختم الخريبين متوجهاً للكابتن فجر إبراهيم بالقول: أؤكد لكم استعدادي لتمثيل المنتخب وتقديم أفضل ما لدي في حال تمت دعوتي إليه من قبلكم للمساهمة في تحقيق نتائج جيدة ترضي جماهيرنا الغالية!

من جهة ثانية يلعب في الساعة السابعة من مساء اليوم منتخبنا الأولمبي مباراته الودية الثانية في العاصمة الأردنية عمان مع المنتخب الأردني خلال معسكره الإعدادي هناك الذي استمر لمدة ستة أيام بدأها بفوز معنوي هام على أصحاب الأرض بهدف وحيد ونقل أبا زيد لنا أن الأولمبي سيغادرنا في الثامن من الشهر القادم إلى البحرين ليلعب ودياً مع منتخبها مرتين، الأولى يوم العاشر منه والثانية في الرابع عشر ضمن تحضيراته لخوض نهائيات بطولة آسيا الأولمبية في تايلند مطلع العام القادم.