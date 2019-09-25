حكام اللاذقية يغيبون عن دورة الانتصار

يغيب الحكام من مدينة اللاذقية عن قيادة مباريات دورة الانتصار التي ينظمها نادي تشرين والتي انطلقت يوم أمس في أيامها الأربعة الأولى، مع العلم بأن حكام اللاذقية هم الأفضل في سورية ويوجد ثلاثة منهم دوليون للساحة وآخر حكم مساعد.

وإليكم جدول حكام مباريات الأيام الأربعة الأولى:

أمس

الشرطة- التضامن 1/1

الحكام: سيمون سلامة – محمود إسماعيل – حسن حسين – عمار بدور.

تشرين – الفتوة (ليلاً)

الحكام: صفوان عثمان – أحمد حمشو – مالك غنام – علي إسماعيل.

الخميس

جبلة – الساحل

الحكام: جورج مسلم – رامي طعان – ياسر برادعي – وديع الحسن.

الجمعة

النواعير – الجهاد

الحكام: عماد محيسن – علي عواد – أمجد خليل – أحمد خليفة.

السبت

الفتوة – التضامن

الحكام: عمار أبو علو – محمد قزاز – ياسين بي – عبد اللـه بصلحلو.

تشرين – الشرطة

الحكام: عبد اللـه بصلحلو – محمد قزاز – ياسين بي – عمار أبو علو.

مع العلم بعض الحكام سيقودون مباراتين في يوم واحد وفي اليوم الرابع نفس طاقم التحكيم سيقود المباراتين مع تبادل في الأدوار؟!

وتعتبر مباريات الدورة بمثابة بروفة نهائية لجميع الفرق المشاركة قبل انطلاق المسابقات الرسمية.