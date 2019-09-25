قمة إنكليزية حمراء ولايبزيغ يستقبل شالكه في البوندسليغا … الإنتر في جنوا والغضب ينتقل إلى مدريد

تتواصل المنافسة بالدوريات المحلية الأوروبية من خلال جولة جديدة لن تخلو من مباريات كبيرة على غرار الديربي المدريدي الذي سيكون فاصلاً في مشوار قطبي العاصمة بالليغا وكذلك قمة أحمري إنكلترا حيث المتعة المنتظرة وسط رغبة الآرسنال الشديدة بمواصلة المنافسة على اللقب ورغبة اليونايتد الأشد للعودة إلى سكة الانتصارات، وفي ألمانيا يتعين على لايبزيغ تخطي ضيفه الرويال بلوز (شالكه) في حال أراد الاستمرار متصدراً، وفي إيطاليا يقوم الإنتر بزيارة محفوفة المخاطر إلى جنوا لملاقاة أزرقها سامبدوريا، أما سان جيرمان فينزل ضيفاً على بوردو.

الحفاظ على الفارق

هو ما يبحث عنه فريقا ليفربول ومان سيتي بالبريميرليغ والأول يحل ضيفاً على شيفيلد في حين الثاني يواجه إيفرتون وهما الفريقان اللذان تواجها في الأسبوع الفائت، ففاز الأول على أرض الثاني وهو ما وضعه تحت ضغط جماهيره قبل لقاء السيتيزينز فوضع التوفيز لن يقبل خسارة ثانية في الغوديسون بارك بعد تراجعه للمركز الرابع عشر، ويحاول غوارديولا ولاعبوه بدورهم الحفاظ على الفارق مع المتصدر لاسيما أن أي تعثر جديد سيصعب عليهم الأمور أكثر، يذكر أن إيفرتون خسر ثلاث مواجهات أخيرة من السيتي وفوزه الأخير كان مطلع 2017 بنتيجة كبيرة بلغت 4/صفر.

ويتطلع لاعبو ليفربول ومدربهم كلوب (الأفضل على مستوى العالم 2019) إلى إنجاز غير مسبوق بانتصار سابع على التوالي ويملك صلاح ورفاقه أفضلية على شيفيلد العائد إلى الدرجة الممتازة بعد 12 عاماً على ظهوره الأخير فيه وخلاله فرض التعادل في أرضه على الريدز 1/1 قبل أن يخسر برباعية في أنفيلد.

وفي ألمانيا يتوجب على لايبزيغ تجاوز ضيفه شالكه إذا أراد الاحتفاظ بصدارته لاسيما أن منافسه الأول والأقوى بايرن ميونيخ لا يبعد أكثر من نقطتين وسيخوض مباراة سهلة على أرض بادربورن الذي يظهر للمرة الثانية فقط بين الكبار، واحتل لايبزيغ أحد أحدث الأندية في أوروبا الصدارة برصيد 13 نقطة بعدما نجح بالحفاظ على سجله من الهزيمة على غرار البافاري في حين شالكه أحد خمسة أندية جمعت 10 نقاط عقب صحوته وتسجيله ثلاثة انتصارات متتالية، وكان الفريقان تواجها 6 مرات في البوندسليغا ففاز لايبزيغ 3 مرات وشالكه مرة وتعادلا مرتين.

ديربي المدريانو

مهما كانت نتيجة قطبي العاصمة بالأمس فإن مواجهتهما في الديربي ستكون نارية لأنها ستحدد بشكل كبير ماهية مقدرتهما على مواصلة المشوار خاصة أن الفريقين لم يقدما حتى الآن الشيء الكثير، فعلى الرغم من تصدره الترتيب أول الأسبوع الحالي فإن علامات استفهام كثيرة حول سوء أداء الريال ومثله الأتلتي الذي خسر خمس نقاط في الجولتين السابقتين ليخرج من مربع الكبار، ويحمل اللقاء القادم في الديربي المدريدي 165 ضمن الليغا والغلبة للريال بـ87 فوزاً و38 تعادلاً و39 هزيمة، علماً أن الأتلتي لم يفز على ملعبه منذ 2015 فتعادل مرتين وخسر مثلهما بعدها.

وفي مباراة لن تقل أهمية يحل فالنسيا ضيفاً على بلباو القريب جداً من الصدارة وهو الذي لم يخسر حتى مباراته في ليغانيس أمس ولم يفز كبير الباسك على الخفافيش منذ ثلاث سنوات، وفي العاصمة أيضاً يحل البرشا المتذبذب ضيفاً على خيتافي وكان الكاتالوني فاز بصعوبة على فياريال 2/1 مستعيداً نغمة الانتصارات بالليغا.

وفي إيطاليا وثب اليوفي إلى الصدارة مؤقتاً بفوزه على بريشيا 2/1 ويمكن أن يشكل هذا الفوز مرحلة أولى لركوبها خاصة أنه يستقبل سبال في الجولة القادمة على حين سيكون إنتر في مهمة صعبة على أرض سامبدوريا رغم تفوقه عليه في أربع مواجهات أخيرة.

وفي فرنسا حقق موناكو فوزه الأول على حساب نيس بنتيجة 3/1 فأراح المتصدر سان جيرمان قبل خوضه مباراة الأمس بإبعاد أحد الملاحقين القريبين وسيكون الباريسي مرتاحاً أكثر عندما يحل ضيفاً على بوردو خاصة أنه سيستعيد نجمه الشاب كليان مبابي.

برنامج المباريات

الإنكليزي – الأسبوع 7

• السبت: شيفيلد يونايتد * ليفربول (2.30)، تشيلسي * برايتون، بورنموث * ويستهام، أستون فيلا * بيرنلي، توتنهام * ساوثهامبتون، وولفرهامبتون * واتفورد (5.00)، إيفرتون * مان سيتي (7.30).

• الأحد: ليستر سيتي * نيوكاسل (6.30).

• الإثنين: مان يونايتد * الآرسنال (10.00).

الإسباني – الأسبوع 7

• الجمعة: فياريال * بيتيس (10.00).

• السبت: بلباو * فالنسيا (2.00)، خيتافي * برشلونة (5.00)، غرناطة * ليغانيس (7.30)، أتلتيكو مدريد * ريال مدريد (10.00).

• الأحد: إسبانيول * بلد الوليد (1.00)، إيبار * سلتا فيغو (3.00)، ألافيس * مايوركا (5.00)، ليفانتي * أوساسونا (7.30)، إشبيلية * سوسيداد (9.45).

الألماني – الأسبوع 6

• الجمعة: يونيون برلين * فرانكفورت (9.30).

• السبت: لايبزيغ * شالكه، بادربورن * بايرن ميونيخ، أوغسبورغ * ليفركوزن، ماينز * فولفسبورغ، هوفنهايم * مونشن غلادباخ (4.30)، دورتموند * بريمن (7.30).

• الأحد: دوسلدورف * فرايبورغ (4.30)، كولن * هيرتا برلين (7.00).

الإيطالي – الأسبوع 6

• السبت: يوفنتوس * سبال (4.00)، سامبدوريا * إنتر ميلانو (7.00)، ساسولو * أتلانتا (9.30).

• الأحد: نابولي * بريشيا (1.30)، ليتشي * روما، أودينيزي * بولونيا، لازيو * جنوا (4.00)، كالياري * هيلاس فيرونا (7.00)، ميلان * فيورنيتنا (9.30).

– الإثنين: بارما * تورينو (10.00).

الفرنسي – الأسبوع 7

• السبت: ليون * نانت (2.30)، بوردو * سان جيرمان (6.30)، نيس * ليل، ميتز * تولوز، موناكو * بريست، ريمس * ديجون، أنجيه * أميان (9.00).

• الأحد: ستراسبورغ * مونبيلييه (4.00)، نيم * سانت إيتيان (6.00)، مرسيليا * رين (10.00).