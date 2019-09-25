5400 كغ من خميرة فاسدة و15 مخبزاً مخالفاً في طرطوس

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس حسان حسام الدين عن مصادرة 5400 كغ من الخميرة الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك البشري، وذلك بعد تحليل العينات المأخوذة منها.

وبيّن حسام الدين أن الكمية كانت قادمة من حمص إلى طرطوس في سيارة عامة، وأن سائق السيارة تحايل على المفتشين وحاول الهرب فتمت مطاردته بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم إلقاء القبض عليه في حمص وتم تسليمه للجهات المختصة ومصادرة كامل الكمية وحجز السيارة.

من جانب آخر أشار حسام الدين إلى ضبط ومصادرة 2400 كغ من المواد الأولية المصنعة محلياً والمخصصة لصناعة الشيبس وهي موضوعة في عبوات كرتونية تم تبديل لصاقات الصلاحية عليها بصلاحية أخرى مزورة إضافة إلى وجود مخلفات قوارض داخلها.

ولفت مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ضبط 15 مخبزاً خاصاً في المدينة يوم أمس الأول الثلاثاء بسبب نقص الوزن وعدم التقيد بالتسعيرة النظامية، إضافة إلى ضبط عملية اتجار بالدقيق التمويني المدعوم بأحد الأفران في ريف صافيتا بسبب قيامه بالتصرف بكمية 60 كيساً (حوالي 3 أطنان) خارج الغاية المخصصة لها.

وعن عدد الضبوط خلال الفترة المنصرمة من هذا الشهر بيّن حسام الدين أن عددها يصل إلى 272 ضبطاً عدلياً و71 ضبط عينة، إضافة إلى 21 إغلاقاً شملت محال سمانة وحلويات ومعمل شوكولا ومحطة وقود لأسباب عدم الإعلان عن الأسعار وعدم التقيد بالمكاييل والغش والتدليس ووجود بضاعة مهربة مجهولة المصدر.

تجدر الإشارة إلى أن كميات من الخميرة الفاسدة المصادرة سابقاً وضعت في قبو ضمن جمعية المصارف، وبسبب الروائح الكريهة التي تنبعث منها في الحي تقدم السكان بعدة شكاوى لـ(التموين) والجهات الأخرى مطالبين بترحيلها وإتلافها لكن ما زال الوضع على حاله حتى الآن رغم الأضرار الصحية والبيئية التي تسببها.