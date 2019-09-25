350 ألف بطاقة عائلية و110 للمركبات في حماة… الذكية تجول على الجرحى والمقعدين وكبار السن

شكا عدد كبير من المقعدين وكبار السن بمحافظة حماة عموماً، ومناطق الغاب ومصياف وسلمية خصوصاً، من تأخر زيارة الفرق الجوالة المنظمة للبطاقة الذكية للحصول على بياناتهم الخاصة، وتنظيم وإصدار بطاقات ذكية لهم بموجبها، فظروفهم الصحية لا تمكنهم من مراجعة مراكز إصدار البطاقة بمناطقهم، وقد سمعوا من المعنيين بهذه البطاقة أن فرقاً جوالة خاصة ستجول عليهم في بيوتهم وتتخذ كل الإجراءات الكفيلة بإصدار بطاقاتهم، ليحصلوا بموجبها على مخصصاتهم من مازوت التدفئة والغاز المنزلي أو من البنزين إذا كانوا من مالـــــكي المركبات.

المشرف على مشروع البطاقة الذكية بمحافظة حماة محمد باشوري، ورداً على أسئلة «الوطن» بيَّن أن إدارة المشروع راسلت الوحدات الإدارية بمدن المحافظة ومناطقها، لتزويدها بقوائم اسمية بأعداد جرحى الجيش العربي السوري، والمعوقين والمقعدين وكبار السن والعاجزين، ليُصار إلى تزويد فرق شركة «تكامل» الجوالة بها، لتجول عليهم بمنازلهم وتأخذ منهم المعلومات والوثائق وتصدر لهم البطاقات الذكية.

وأوضح باشوري أن الفرق الجوالة مجهزة بكل التقنيات اللازمة لإصدار البطاقات الذكية، وهي تعمل في مدن المحافظة وأريافها، منذ شهرين ونصف الشهر تقريباً، عازياً أسباب التأخر إن وجدت إلى ظروف انتقال الفرق الجوالة من بيت لبيت على نفقة صاحب البطاقة، واستغراق إصدارها بالمنزل وقتاً غير الذي يستغرقه إصدارها بالمركز الذي يراجعه المواطنون.

وأكد باشوري أن الفرق الجوالة مستمرة بعملها، ولــن تستثني أحداً من إصدار البطاقــات التي تخولهم الحصول على مخصصاتهم من المشتقات النفطية بالسعر المدعوم.

ولفت باشوري إلى أن عدد البطاقات التي أصدرت في المحافظة حتى تاريخه تجاوز الـ350 ألف بطاقة عائلية، وأكثر من 110 آلاف بطاقة للمركبات، وأن المراكز مستمرة بإصدار البطاقات حتى تحصل عليها جميع الأسر والمواطنين من أصحاب المركبات.