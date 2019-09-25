في سنويته الأولى.. معمل المباقر ينتج 4 أصناف جديدة … كفا لـ«الوطن»: المبيعات تتجاوز 20 مليوناً في 8 أشهر

كشف مدير مبقرة فديو في محافظة اللاذقية أحمد كفا لـ«الوطن»، عن توسع جديد في معمل الألبان والأجبان التابع للمبقرة عبر افتتاح خطوط إنتاج إضافية قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف كفا: إنه وضمن خطة تطوير المعمل، طرح مؤخراً ثلاثة منتجات جديدة في السوق «جبنة موزريلا ، جبنة قشقوان ، جبنة مشللة»، لتضاف إلى المنتجات الحالية وهي «لبن، لبنة، جبنة مالحة، قريشة».

وبالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتدشين المعمل، أكد كفا أن «عائلة المباقر تكبر بأصناف جديدة ستضم في الأشهر القليلة المقبلة منتجات سمن عربي وزبدة بلدية إضافة للبن العيران والجبنة السائلة المطبوخة، مبيناً أنه سيتم إنتاجها بخطوط جديدة تكلفتها نحو 90 مليون ليرة سوريّة».

وذكر كفا أن جميع منتجات المباقر ذات مواصفات قياسية وعالية الجودة، وطبيعية 100 بالمئة من الحليب كامل الدسم، لافتاً إلى أن جميع المنتجات يتم تصنيعها بأفضل الظروف وبإشراف كادر وطني بحت.

وعن الأسعار، أكد كفا أن المستهلك يلحظ الفروق السعرية بين منتجات المعمل ومنتجات السوق، مبيناً أنها أرخص من المنتجات ذاتها بمبالغ تتراوح بين 200 – 400 ليرة بحسب كل صنف.

ولفت مدير مبقرة فديو إلى أن منتجات معمل المباقر باتت ذات موثوقية عالية لدى المستهلك، منوهاً بأن الإقبال الشديد على شراء الأصناف المنتجة دليل على الثقة بين المستهلك والمنتج الوطني ليكون منافساً قوياً لمنتجات القطاع الخاص في السوق المحلية.

وأشار كفا إلى أن كل ما تم تصنيعه في المعمل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بيع في السوق بشكل كامل، بنسبة مبيعات 100 بالمئة، وقيمة مادية تصل إلى 22.955 مليون ليرة سورية، ومنها نحو 20250 علبة لبن، 12 ألف علبة لبنة، 4700 كيلو جبنة، 2800 كيلو قريشة، مشيراً إلى انتشار المنتجات عبر صالات المبقرة في صلنفة ومدينة اللاذقية ودمشق، وقريباً في جبلة.