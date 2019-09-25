اقتصاد

مناقشة خطط الوزارات الاستثمارية لموازنة 2020 الأسبوع المقبل

| هناء غانم

الخميس, 26-09-2019

من المقرر أن تبدأ مناقشة الخطط الاستثمارية للوزارات والجهات التابعة لها في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي مطلع الأسبوع القادم، وذلك وفق السياسة التي تم الاتفاق عليها، متضمنة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري والجاري في الموازنة العامة للدولة لعام 2020، لتسهم بتعزيز الصمود وتوفير الاحتياجات الأساسية ودعم القطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي، والاستمرار بإعادة الخدمات الأساسية للمناطق التي تم تحريرها من الإرهاب لتأمين عودة الأهالي إليها وتأمين مستلزمات الإنتاج والطاقة وتحسين واقع الخدمات.
وفيما يخص اعتمادات وزارة الصناعة، المقرر مناقشتها، فقد بلغت الاعتمادات المقترحة نحو 39 مليار ليرة سورية، لكنه تم تخصيص نحو 16.3 مليار ليرة فقط بعد إجراء التخفيضات، علماً بأن الاعتمادات النهائية التي كانت مخصصة للعام 2019 بلغت 21.8 مليار ليرة.
الوزارة خصصت اعتماداتها لعام 2020 لمشاريع الاستبدال والتجديد أي بحدود 13 مليار ليرة، أي بنسبة 82 بالمئة، وللمشاريع المنقولة 1.2 مليار ليرة، أي بحدود 7 بالمئة، أما المشاريع الجديدة فقد حددت نحو 1.7 مليار ليرة أي بنسبة 11 بالمئة.

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