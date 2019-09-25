بيلوسي تعلن فتح تحقيق لعزله … ترامب: تعد على الرئاسة

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بدء تحقيق رسمي بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب بتهمة انتهاك الدستور على خلفية المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الأوكراني.

واعتبرت بيلوسي أن تصرفات ترامب تمثّل خيانة الرئيس لقسمه وللأمن القومي، فيما اعتبر ترامب أن ما يفعله الديمقراطيون في الكونغرس تعدٍ على الرئاسة.

ويلقى التحقيق في إمكانية عزل ترامب دعماً كبيراً من الديمقراطيين في مجلس النواب، حيث إنه يحظى بتأييد أكثر من 145 عضواً من بين 235 عضواً، لكنه يصطدم بعقبة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بالتهديد بوقف المعونات العسكرية لإجبار أوكرانيا على التحقيق في مزاعم فساد ضد المرشح للرئاسة جو بايدن وابنه هانتر. إلا أن ترامب أقر بالتباحث مع زيلينسكي مبرراً ذلك بمحاولته الضغط على أوروبا لزيادة مساعداتها بالتلويح بوقف المعونات العسكرية.

ومن جهته، قال بايدن إن «عزل ترامب سيكون مأساة.. ولكنها مأساة من صنعه».