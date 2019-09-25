عربي ودولي

بيلوسي تعلن فتح تحقيق لعزله … ترامب: تعد على الرئاسة

| وكالات

الخميس, 26-09-2019

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بدء تحقيق رسمي بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب بتهمة انتهاك الدستور على خلفية المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الأوكراني.
واعتبرت بيلوسي أن تصرفات ترامب تمثّل خيانة الرئيس لقسمه وللأمن القومي، فيما اعتبر ترامب أن ما يفعله الديمقراطيون في الكونغرس تعدٍ على الرئاسة.
ويلقى التحقيق في إمكانية عزل ترامب دعماً كبيراً من الديمقراطيين في مجلس النواب، حيث إنه يحظى بتأييد أكثر من 145 عضواً من بين 235 عضواً، لكنه يصطدم بعقبة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
ويتهم الديمقراطيون ترامب بالتهديد بوقف المعونات العسكرية لإجبار أوكرانيا على التحقيق في مزاعم فساد ضد المرشح للرئاسة جو بايدن وابنه هانتر. إلا أن ترامب أقر بالتباحث مع زيلينسكي مبرراً ذلك بمحاولته الضغط على أوروبا لزيادة مساعداتها بالتلويح بوقف المعونات العسكرية.
ومن جهته، قال بايدن إن «عزل ترامب سيكون مأساة.. ولكنها مأساة من صنعه».

مقالات ذات صلة

الخميس, 26-09-2019

ديناميكية تتماشى مع سياسة الإصلاح والانفتاح والتنمية الاقتصادية … الصين «السائرة إلى الأمام» والأسرار التي تقف وراء ذلك

الخميس, 26-09-2019

صالح يؤكد لترامب أن العراق مسؤول عن حماية أراضيه وسيادته

الخميس, 26-09-2019

صالح يؤكد لترامب أن العراق مسؤول عن حماية أراضيه وسيادته

الخميس, 26-09-2019

سفير أميركي سابق: النظام السعودي أكثر خطراً من الإرهابيين

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock