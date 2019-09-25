سورية

«فوربوست إر» المختبرة بسورية تنضم للجيش الروسي

| وكالات

الخميس, 26-09-2019

بعد اختبارها في الحرب على الإرهاب في سورية، من المقرر ضم مجموعة كاملة من الطائرات المسيرة البعيدة المدى من طراز «فوربوست إر» إلى القوات المسلحة الروسية.
وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، أنه من المقرر ضم مجموعة كاملة من الطائرات المسيرة البعيدة المدى إلى القوات المسلحة الروسية، مشيرة إلى أن المجموعة ستتكون من طائرات «فوربوست إر».
وبدأت روسيا تصنيع طائرات «فوربوست إر» في عام 2014، بعد أن أنجزت أولى طائرات هذا الطراز رحلتها الجوية التجريبية الأولى في نهاية عام 2013.
وذكرت صحيفة «إزفستيا» الروسية، أن طائرات «فوربوست إر» تستخدم الآن في سورية للبحث عن الأهداف المطلوب ضربها واستكشاف نتائج قصف مواقع الإرهابيين بالصواريخ.
وخصصت طائرة «فوربوست إر» لغرض الاستطلاع والاستخبار، ويمكن استخدامها لهذا الغرض في أي وقت من النهار والليل، ويمكن استخدامها أيضاً لقصف مواقع القوات المعادية بالقنابل والصواريخ التي تحملها الطائرة أو توجيه صواريخ أخرى مثل «إسكندر» وكاليبر» إلى أهدافها.
ويبلغ مدى طائرة «فوربوست إر» 250 كيلومترا، ويمكنها أن تطير بسرعة تزيد على 200 كيلومتر في الساعة، كما يمكن أن تدوم طلعتها الجوية خلال 17 ساعة، ويبلغ وزنها أكثر من 450 كيلوغراما.
ومن المقرر أن يبدأ الجيش الروسي قريبا بتسلم طائرات «فوربوست إم» القادرة على كشف وتدمير الأهداف في كل الظروف الجوية وفي أي وقت من النهار والليل.

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