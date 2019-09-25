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صالح يؤكد لترامب أن العراق مسؤول عن حماية أراضيه وسيادته

| روسيا اليوم - سبوتنيك - رويترز - سانا

الخميس, 26-09-2019

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن العراق هو المسؤول عن حماية أراضيه وسيادته من أي اعتداء.
ونقل موقع السومرية نيوز عن صالح قوله خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك «إن العراق حقق انتصارات كبيرة على الإرهاب ونحن الآن بصدد استكمال إعادة الإعمار» مشدداً على مسؤولية العراقيين عن حماية بلدهم واستقلاله ووحدة أراضيه.
وكان الرئيس العراقي أكد في تصريحات له في آذار الماضي أن هناك إجماعا عراقيا على رفض الوجود العسكري الأجنبي في العراق.
في هذه الأثناء وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، إلى السعودية في زيارة رسمية.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب، أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل إلى السعودية في زيارة رسمية تستغرق عدة ساعات».
وكشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، أمس، أن دولا إقليمية طلبت من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي زيارة السعودية لغرض التدخل في التهدئة، مؤكداً دور العراق في حل أزمات المنطقة.
إلى ذلك أعلنت القوات الأمنية العراقية مقتل 12 مسلحا، بينهم عناصر لتنظيم «داعش»، خلال عمليات تفتيش شنتها في محافظتي الأنبار وصلاح الدين.
وأفاد بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية، بأن «قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة وحشد البونمر، فتشت مناطق شمال الأنبار وغرب صلاح الدين، وأثناء التفتيش اشتبكت مع عناصر إرهابية كانوا داخل أحد الأوكار في منطقة أم الطوس».
وأضاف البيان: إن «القوة الأمنية تمكنت من قتل 7 عناصر من «داعش»، وحرق 3 سيارات لهم محملة بالأعتدة والمتفجرات»، مشيراً إلى أن «طيران الجيش لاحق 3 إرهابيين حاولوا الهروب وقد تمكن من قتلهم، بين وجه طيران التحالف الدولي ضربات دقيقة للهدف، أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين وتدميره بالكامل».
وكانت السلطات العراقية، أعلنت إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم داعش، جنوبي الموصل، ما أدى إلى مقتل عنصرين من التنظيم الإرهابي واعتقال اثنين آخرين.
كما واصلت القوات العراقية المشتركة عملياتها لملاحقة فلول إرهابيي داعش في عدد من المناطق.
وأعلنت وزارة الدفاع في بيان أنه «وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة مستمرة لملاحقة العناصر الإرهابية تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية الميدانية من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي كان هاربا من محافظة بابل».
وأضاف البيان: إن «قوات الأمن في محافظتي بغداد والقادسية ألقت القبض على سبعة مطلوبين للقضاء أيضاً».
إلى ذلك ذكر بيان للحشد الشعبي أن قواته تمكنت في عملية استباقية من العثور على وكر لتنظيم داعش الإرهابي على ضفة بحيرة حمرين بمحافظة صلاح الدين مشيراً إلى أن الوكر يحتوي على مواد متفجرة وعتاد عسكري.

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