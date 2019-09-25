برجك اليوم – الخميس 26 أيلول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان التزم بأهدافك وكثّف جهودك وابتعد عن العزلة، بل تغلب على مزاجك الرديء أحياناً واسع باتجاه الضروري، ولا تستنزف جهدك في أمور لا تلزمك ولا تهدر الوقت دون إنجاز.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار استفد من الأيام المليئة بالحظ فهي أيام مخصصة لتسوية الأوضاع وللبحث عن حلول، فالأوراق مصدر سعادة هذا اليوم سواء كانت نتائج امتحانات أو أوراقاً أو سفراً.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران حل مشكلاتك الشخصية أولاً لتستطيع أن تسيطر على أمور عائلتك لأنها تؤثر عليها، وفكر بهدوء بعيداً عن التعقيدات، ولا تفاجأ إذا توصلت لقرار مهم ولكن استشر وانتظر قليلاً.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز الأمور سعيدة والمحبة والتعاضد يحيطان بك والأهم أن عائلتك ومن تحب في صفك، فأنت سعيد للأخبار والمقابلات والانتعاش في علاقاتك الشخصية والعائلية.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قلل من إسرافك لأنك تتعرض لمصاريف غير متوقعة بسبب إصابتك أو إصابة أحد أفراد عائلتك بمرض ما، وقد تكون استشارات صحية أو طوارئ تكلفك أكثر مما هو متوقع فاصرف ما تحتاجه.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول هذا شهر للخيارات وهي التي تمكن الإنسان من اتخاذ القرار المناسب والتحكم بقدره، فاستفد من حظك ومن طاقتك واعتمد على نفسك وخطط مقدماً لما تتمنى.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول لماذا تعزل نفسك كلما تألمت؟ وتعاقب الآخرين وتعاقب نفسك وتلوم نفسك كلما كانت الأمور ليست على هواك، فالمحبة ميزة جميلة فيك فلا تلم محيطك عن عدم تفهمهم لمشاعرك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني حافظ على سلامة علاقاتك واتصالاتك وأظهر الود لمن تحب فأنت تفرح للتواصل والمحبة، فالتوتر يخف وتوجه طاقاتك نحو علاقات أفضل ما ينعكس إيجاباً على كل الأوضاع.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول قد تصبح الأمور مهتزة وقد تصطدم بمن تحب لعدم رضاك عن أدائه أو عن تصرفاته وربما السبب نزاعات أو تأجيل أو عراقيل وكأني أراك مغتاظاً من خيبة أمل أو من تهم باطلة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تستطيع توزيع العمل على من حولك وتكليف كل باختصاصه وقد تسعد بخبر مفرح، فتأثيرك كبير فيمن حولك والحظوظ مساعدة وكل ما أنصحك به قليل من الادخار.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط الأهم اليوم أنك تشعر بمحبة أهلك أو أصدقائك والحقيقة أنهم يقفون إلى جانب قراراتك ويؤيدونها، فاستفد من الظروف لترتب أمورك ولتستند على محبة المحيطين بك.