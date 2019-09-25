ستساعد «الدستورية» على إجراء أول جلسة … الدول الضامنة لـ«أستانا» من نيويورك: الالتزام بسيادة سورية ووحدة أراضيها

جدد وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية «أستانا»، أمس، من نيويورك حيث تعقد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، التأكيد على الالتزام بسيادة سورية ووحدة أراضيها، مشددين على احترام هذه المبادئ من جميع الأطراف، ورحبوا باستكمال عملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور.

وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، حسب وكالة «سانا»: إن «وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا كضامنين لعملية أستانا عقدوا اجتماعا ثلاثيا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 رحبوا خلاله باستكمال عملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور».

وبما يؤكد أن سورية فرضت رؤيتها فيما يتعلق بتشكيل «اللجنة الدستورية» وآليات وإجراءات عملها، أعلنت دمشق والأمم المتحدة رسمياً الاثنين الماضي إطلاق أعمال هذه اللجنة.

وأعرب الوزراء في بيانهم عن تصميمهم على دعم عمل اللجنة عبر التفاعل المتواصل مع الأطراف السورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، واتفقوا على المساعدة لعقد الجلسة الأولى للجنة في جنيف.

وشدد الوزراء على أن هذه الخطوة الحاسمة ستمهد الطريق من أجل عملية سياسية قابلة للتطبيق يقودها السوريون وتيسرها الأمم المتحدة بالتوازي مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وقرار مجلس الأمن 2254.

وكان البيان الختامي للاجتماع الذي عقده الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في الـ16 من أيلول الجاري شدد على تمسك الدول الثلاث الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وكذلك أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة وأكد وجوب التقيد الشامل بهذه المبادئ وأنه لا ينبغي خرقها بأي أعمال بغض النظر عن منفذيها.