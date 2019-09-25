مصر تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة أردوغان لدعمه الإرهاب في سورية

طالبت مصر المجتمع الدولي بمحاسبة رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، على جرائمه ولدعمه للتنظيمات الإرهابية في سورية وإمدادها بالسلاح وإيواء الإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم بشكل مخالف لقرارات مجلس الأمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان له رداً على تصريحات أردوغان خلال إحدى الفعاليات في نيويورك وبيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وما تضمنه من ادعاءات: إن «ما يثير الاستغراب والاستهجان هو تصميم أردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قيم العدالة وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها».

وأشار حافظ حسب وكالة «سانا» إلى أنه من «المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوغان في ضوء دوره المشبوه في دعم ورعاية الإرهاب في المنطقة من خلال احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لهم بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها» لافتاً إلى رعاية أردوغان للإرهاب في سورية الأمر الذي أدى إلى سفك دماء أبناء الشعب السوري الشقيق فضلا عن تسهيله مرور العناصر الإرهابية والمسلحين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ إلى دول المنطقة وأوروبا وإفريقيا وآسيا لزعزعة الاستقرار بها والترويج للفكر المتطرف وانتشاره.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إنه «لطالما أدانت مصر استمرار أردوغان ومن خلال التواطؤ مع دول داعمة للإرهاب والفكر المتطرف في التدخل في الشؤون الداخلية لعدد من دول المنطقة بهدف تهديد استقرارها الداخلي والسعي اليائس لفرض الهيمنة والنفوذ فضلا عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة».

واعتبر حافظ أن تصريحات أردوغان هذه ضد مصر «لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه والخسائر المتتالية التي يعانيها سواء على المستوى الحزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية».