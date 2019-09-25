السكيف لـ«الوطن»: 70 بالمئة نسبة الإقبال في معظم الفروع … 30 ألف محام يختارون ممثليهم في المحافظات

ساد التفاؤل أوساط المحامين لما أفرزته الانتخابات المتواصلة والتي جرت في معظم المحافظات من وجوه جديدة وشابة إضافة إلى مشاركة نسائية تمهيداً للمؤتمر العام الذي سيعقد في 24 الشهر القادم، فأعلن نقيب المحامين في سورية نزار السكيف أن مشاركة المحامين في الانتخابات كانت كبيرة وغير مسبوقة على مساحة البلاد.

وتختتم انتخابات فروع النقابة في المحافظات نهاية الشهر الحالي حيث تجرى انتخابات مدينة دمشق كآخر محافظة الاثنين المقبل، وقبله بيوم تجرى يوم انتخابات ريف العاصمة بعدما تمت في فروع المحافظات المتبقية.

وفي تصريح لـ«الوطن» كشف السكيف أن نسبة المشاركة للمحامين في انتخابات الفروع في معظم المحافظات تجاوزت 70 بالمئة من أصل 30 ألف محام في سورية، لافتاً إلى أن نسبة مشاركة محامي الرقة وإدلب بلغت نحو 40 بالمئة نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظتان.

من جهته أكد رئيس فرع نقابة المحامين في إدلب جمال مصطو لـ«الوطن» أنه شارك في الانتخابات نحو 125 محامياً منهم 10 محامين جاؤوا من داخل المحافظة.