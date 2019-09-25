الأولى

السكيف لـ«الوطن»: 70 بالمئة نسبة الإقبال في معظم الفروع … 30 ألف محام يختارون ممثليهم في المحافظات

| محمد منار حميجو

الخميس, 26-09-2019

ساد التفاؤل أوساط المحامين لما أفرزته الانتخابات المتواصلة والتي جرت في معظم المحافظات من وجوه جديدة وشابة إضافة إلى مشاركة نسائية تمهيداً للمؤتمر العام الذي سيعقد في 24 الشهر القادم، فأعلن نقيب المحامين في سورية نزار السكيف أن مشاركة المحامين في الانتخابات كانت كبيرة وغير مسبوقة على مساحة البلاد.
وتختتم انتخابات فروع النقابة في المحافظات نهاية الشهر الحالي حيث تجرى انتخابات مدينة دمشق كآخر محافظة الاثنين المقبل، وقبله بيوم تجرى يوم انتخابات ريف العاصمة بعدما تمت في فروع المحافظات المتبقية.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف السكيف أن نسبة المشاركة للمحامين في انتخابات الفروع في معظم المحافظات تجاوزت 70 بالمئة من أصل 30 ألف محام في سورية، لافتاً إلى أن نسبة مشاركة محامي الرقة وإدلب بلغت نحو 40 بالمئة نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظتان.
من جهته أكد رئيس فرع نقابة المحامين في إدلب جمال مصطو لـ«الوطن» أنه شارك في الانتخابات نحو 125 محامياً منهم 10 محامين جاؤوا من داخل المحافظة.

مقالات ذات صلة

الخميس, 26-09-2019

طهران تتحدث عن قبولها تعديلات محدودة على الاتفاق النووي مقابل رفع العقوبات … روحاني: الصورة التذكارية آخر محطة للتفاوض

الخميس, 26-09-2019

الإعصار آت… آت

الخميس, 26-09-2019

موسكو وصفتها بـ«الإنجاز الحقيقي» و«الضامنة»: مصممون على دعمها … مصادر لـ«الوطن» تكشف بعض تفاصيل انعقاد جلسات الدستورية

الخميس, 26-09-2019

حجو لـ«الوطن»: مافيا معظمها تركية لسرقة الأعضاء على الحدود المشتركة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock