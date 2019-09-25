برعاية الرئيس الأسد وبمشاركة عربية وأجنبية مؤتمر التطوير التربوي ينطلق اليوم … العزب لـ«الوطن»: نعمل لإيجاد رؤية مستقبلية واضحة للتعليم في سورية

أكد وزير التربية عماد العزب أنه سوف يشارك في مؤتمر التطوير التربوي 1700 مشارك منهم 630 خبيراً وباحثاً سورياً وعربياً وأجنبياً بالتربية والتعليم معتمدين من الأمم المتحدة من عدة دول أبرزها إيران وروسيا وألمانيا والعراق والهند والأردن ولبنان ومصر وباكستان.

وتنطلق اليوم برعاية الرئيس بشار الأسد في قصر إيبلا للمؤتمرات فعاليات مؤتمر التطوير التربوي الذي تقيمه الوزارة بعنوان «رؤية تربوية مستقبلية لتعزيز بناء الإنسان والوطن»، بمشاركة وزارة التعليم العالي، الذي تستمر فعالياته حتى السبت القادم.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار العزب إلى الاهتمام بدول الخارج كي يكونوا نافذة لسورية حول العالم لنقل الواقع على حقيقته، موضحاً أن الحرب على سورية زادت في الهوة الموجودة مع مختلف دول العالم من الجانب التربوي ما يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الشأن وتجاوز الفجوة الحاصلة.

ولفت العزب إلى أهمية المؤتمر بإيجاد رؤية جديدة مستقبلية واضحة للتعلم في سورية، مع مواكبة التغيرات التي تحدث وإحداث نظم تعليمية تتجاوز الآليات القديمة التي تم العمل عليها، علما أن الجانب التربوي في العالم يتقدم بشكل مستمر.

وكشفت معاون وزير التعليم العالي سحر الفاهوم أنه تم وضع خطة بين وزارتي التعليم العالي والتربية لمواءمة المخرجات التعليمية والتربوية بعضها مع بعضٍ، إضافة إلى الاستفادة من التجارب والخبرات.

وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبرت الفاهوم أن وزارة التربية هي سوق العمل لخريجي الجامعات.