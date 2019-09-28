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كلبان ينهشان جسد صاحبتهما

| وكالات

الأحد, 29-09-2019

قام كلبان من فصيلة «بول دوغ» في إنكلترا، بنهش جسد سيدة حتى الموت، كانت تربيهما في بيتها، وذلك بعد أن تشاجرت مع ابنتها بصوت عال.
وذكرت صحيفة «ذا صن»، أن السيدة التي تبلغ من العمر 43 عاماً، وقعت ضحية للكلاب المفترسة التي كانت تربيها داخل منزلها في يدنيس شيشاير في إنكلترا، والسبب أنها كانت تتجادل مع ابنتها.
وتعليقاً على الواقعة قال الجيران، إنهم هرعوا إلى المنزل بعد تصاعد صرخات السيدة وابنتيها، وهربت إحدى الفتيات خارج المنزل طلباً للمساعدة، وبالفعل حاول الجيران تخليص السيدة وقذف الحيوانين بالحجارة ولكنهم فشلوا في إبعادهما عنها.
وقال بيف هول وهو أحد الجيران الذين حاولوا إنقاذ إيلين، إن «الكلب بدا كأنه محبا للدماء وهو ينهش في جثتها، وتم قتله رمياً بالرصاص بأيدي الشرطة بعد ذلك».
وذكرت زوجة هول أنها هرعت إلى المنزل حافية القدمين لترى ذلك المشهد الدموي وبعد أن وصل المسعفون كانت نزفت كثيراً ولم يكن بمقدورهم مساعدتها وتوفَّت إيلين بعد عدة أيام في المستشفى.

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