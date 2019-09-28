تحت شعار « أملي فيكم كبير» .. جمعية بسمة تطلق حملة «مليون بسمة»

تحت شعار « أملي فيكم كبير» أطلقت جمعية بسمة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان حملة «مليون بسمة».

وتهدف الحملة إلى جمع مليون تبرع، وكل تبرع بقيمة ألف ليرة سورية، بهدف إنجاز وضمان تكاليف تشغيل عام ٢٠٢٠، وذلك بعد أن نجحت «بسمة» في إضافة ١٨ سريراً إضافياً للأطفال المصابين في وحدتها التخصصية ضمن مستشفى البيروني في حرستا التي تديرها بشكل كامل بعد إنجاز تبرعات ضمنت إتمام عملية التوسعة.

وتقوم وحدة «بسمة» التخصصية حالياً على مساحة 800 متر وتحتوي على 18 سريراً داخلياً 7 أسرة خارجية ويقوم على تشغلها 65 كادراً طبياً وما حول الطبي وستصبح على مساحة 1580 م2 بمعدل 36 سريراً داخلياً، 14 أسرة خارجية، على حين يبلغ – عدد الطاقم المتوقع 80 موظفاً من الفريق الطبي وما حول الطبي

وتستهدف «بسمة» في هذه الحملة السوريين أينما وجدوا، في كل مكان، أفراداً وشركات ومنظمات ومؤسسات وفعاليات.

وانطلقت «بسمة» قبل ١٣ عاماً لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، وتمكنت من دعم الآلاف منهم بالعلاج والدواء والإقامة.