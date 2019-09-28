مرسيليا ورين في مواجهة النقاط المضاعفة … كبير الليغ آن يبحث عن نفسه

تختتم اليوم منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي بثلاث مباريات أهمها مواجهة الختام التي تجمع مرسيليا الطامح للتقدم نحو مربع الكبار ورين المتراجع والساعي لاسترجاع ذكريات البداية المثالية بعد أربع مباريات لم يعرف خلالها الفوز، ومازال سانت إيتيان يبحث عن ذاته بعد تراجعه إلى المركز قبل الأخير على اللائحة وهو يحل ضيفاً على نيم ثاني عشر الترتيب (قبل مباريات الأمس)، وفي مباراة ثالثة يطمع ستراسبورغ بفوز ثانٍ على حساب ضيفه مونبيلييه عاشر الجدول.

بطل خارج الأرض

قبل انطلاق الموسم وكالعادة جاء مرسيليا ضمن الباقة الأولى التي ستنافس سان جيرمان على اللقب خاصة مع قدوم المدرب فيلاش بواش إلا أن البداية كانت مخيبة بالخسارة أمام ريمس على أرض فيلدروم ونال مرسيليا نقطته الأولى من تعادله مع نانت قبل أن يبدأ رحلة الانتصارات التي بلغت ثلاثة متتالية وضعته على الطريق الصحيح وجاء التعادل مع مونبيلييه ثم مع ديجون ليعيدا الأمور إلى اللغط حول مقدرة الفريق على مواصلة الحلم، وبالمقابل فقد سجل رين بداية مثالية فكان الوحيد الذي وصل إلى النقطة التاسعة في ثلاث مباريات لكنها كانت الخاتمة فقد تلقى خسارتين وبينهما تعادلان ليتراجع إلى المركز التاسع مع نهاية الجولة السابعة بفارق نقطة وثلاثة مراكز عن مرسيليا الذي يلتقيه الليلة.

مرسيليا يتصدر فرق الليغ آن خارج الأرض وهو الوحيد الذي لم يخسر بعيداً عن ميدانه في حين خسر وتعادل وفاز بواقع مرة في فيلدروم بينما رين فاز مرتين وخسر مثلهما بعيداً عن أرضه، وكان الفريقان تعادلا مرتين في الموسم الماضي وتبادلا الفوز كل في ملعب الآخر في موسم 2017/2018 وقبلهما تبادلا الفوز كل في أرضه على العكس تماماً من الموسم الذي قبله.

وإذا كانت بعض الشكوك تحوم حول جدارة مرسيليا بالمنافسة فإن علامات تعجب كثيرة تدور حول تراجع سانت إيتيان الرهيب خلال الموسم الحالي وهو الذي كان قاب قوسين من العودة إلى دوري الأبطال في الموسم الماضي إلا أنه في هذا الموسم يقبع في المركز قبل الأخير بعد اكتفائه بخمس نقاط وهو الذي لم يفز منذ الجولة الأولى ويحل الأخضر العريق الذي مازال يحتل صدارة المتوجين بالدوري الفرنسي ضيفاً على نيم الذي يتقدمه بفارق 3 نقاط وستة مراكز على الجدول، وكان الفريقان تقابلا 4 مرات في العامين الأخيرين فتعادلا بالليغ آن ذهاباً 1/1 وفاز سانت إيتيان إياباً 2/1 وفاز سانت إيتيان كذلك ضمن كأس فرنسا 2/صفر ثم تعادلا بكأس المحترفين وفاز نيم بالترجيح.

مباريات اليوم

ستراسبورغ * مونبيلييه (4.00)، نيم * سانت إيتيان (6.00)، مرسيليا * رين (10.00).