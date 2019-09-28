نخبة النخبة في صالة الجلاء

كشف رئيس اتحاد الكاراتيه الأستاذ جهاد ميا في معلومات خاصة لـ«الوطن» عن تحضيرات كبيرة يقوم بها هذه الأيام اتحاد اللعبة بهدف إقامة بطولة الدوري الممتاز الخاصة بلاعبي ولاعبات نخبة النخبة للفئات العمرية (14-16-18) عاماً مع وجود مساعٍ من اتحاد الكاراتيه بتحويل تلك البطولة المنتظرة إلى كرنفال حقيقي سيشارك فيه نحو 500 لاعب ولاعبة من مختلف محافظات القطر وقد وجهت لهم بالفعل الدعوات الاسمية للمشاركة منذ أيام.

وأعلن ميا أن مكان البطولة سيكون بصالة الجلاء بدمشق التي ستحتضن منافساتها التي تستمر لأربعة أيام اعتباراً من يوم السابع من شهر تشرين الثاني القادم ولغاية الحادي عشر منه، موضحاً بهذا الخصوص أن جميع المشاركين والمشاركات في البطولة تمت دعوتهم من خلال تقييم خاص ومدروس للجنة المسابقات والبطولات التي شكلها اتحاد الكاراتيه في وقت سابق، وللإيضاح أكثر فإن الدعوات وجهت لأصحابها حسب العلامات التي كسبها كل لاعب ولاعبة في كل بطولة شاركوا بها خلال العام الحالي ومجموع النقاط المسجل فيما بعد بجميع البطولات الرسمية التي أقامها اتحاد اللعبة الموسم الجاري.

وأعلن جهاد ميا أن اللواء موفق جمعة أعطى موافقته مشكوراً على مقترح اتحاد الكاراتيه بمنح جوائز مالية لنحو 76 لاعباً ولاعبة سيتوجون في البطولة وسيمنح الاتحاد لكل بطل وبطلة جائزة مالية تصل إلى 25 ألف ليرة، علماً أن منافسات البطولة سيقودها نحو 60 حكماً وحكمة سيكونون من نخبة الحكام المعتمدين لدى اتحاد الكاراتيه الذي كشف أيضاً عبر رئيسه عن وجود رعاية مميزة للبطولة من خلال شركاء حقيقيين سيعمل معهم الاتحاد على إيصال رسالة قوية إلى الخارج مفادها وعنوانها العريض والكبير أن سورية عادت قوية وستبقى قوية وأن رياضتها لازالت زاهية وتملك الكثير والكثير من الطموحات والأبطال الواعدة.

ولفت ميا أخيراً إلى أن أي لاعب كان مجموع نقاطه التي جمعها في بطولات هذا الموسم أقل من ألف نقطة سيكون احتياطياً وبديلاً جاهزاً لأي حالة غياب اضطراري للاعبين آخرين قد تضطرهم الظروف للاعتذار، متمنياً التوفيق والنجاح لكل المشاركين والمشاركات في تلك البطولة الكبيرة والمنتظرة.