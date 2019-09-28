روما ونابولي ولازيو وميلان للعودة وفيورنتينا لمواصلة الصحوة في السييراA … سوسيداد لتأكيد وصافة الليغا من الأندلس

تتواصل منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي اليوم وغداً بعدد من المباريات حيث يحاول عدد من الفرق الطامحة تعويض ما خسرته في جولة وسط الأسبوع وعلى رأسها نابولي وصيف الموسم الماضي الذي يستقبل بريشيا وكذلك روما الذي ينزل بضيافة ليتشي ومثلهما لازيو الذي لم يستحق الخسارة على أرض إنتر ميلانو ويستضيف جنوا ولا ننسى ميلان الذي وقع في شرك الهزيمة الثالثة هذا الموسم وسيكون على موعد مع فيورنتينا في أقوى مباريات اليوم والأخير يحاول مواصلة صحوته بعد البداية السيئة, وبدأ اليوفي منافسات الجولة بفوزه على سبال 2/صفر.

وفي إسبانيا لم يكن إشبيلية أفضل حالاً من ميلان فقد سقط للمرة الثانية على التوالي وبات بحاجة إلى عودة سريعة قبل البكاء على الأطلال وذلك عندما يستضيف ريال سوسيداد في ختام الجولة السابعة وبالمقابل فإن الأزرق الباسكي حقق فوزاً كبيراً في جولة وسط الأسبوع منحه الوصافة بفارق الأهداف عن الأتلتي قبل ديربي الأمس، وفي مباريات تحسين مواقع الصغار يسعى كل من ألافيس ومايوركا استعادة نغمة الفوز عندما يتواجهان في ملعب ميندوزروزا، ويسعى إيبار لاستغلال فوزه على إشبيلية عندما يستضيف سلتا فيغو الذي يتقدمه بنقطة.

حياة أو موت

من مواجهة سان سيرو نبدأ حيث يدخل ميلان مباراته مع فيورنتينا تحت تهديد الإقالة التي رفعتها مصادر إدارة الروزنييري بوجه المدرب جامباولو عقب الخسارة أمام تورينو وباتت مسألة بقائه أو رحيله تتعلق بالفوز الذي يمكن أن يهدئ من روع الجماهير الغاضبة على الفريق والتي طالب الكثير منها بإعادة المدرب السابق غاتوزو، وبالمقابل فإن الفيولا الذي يقوده فيتشينزو مونتيلا يطمح لمواصلة نتائجه الجيدة بعد بدايته السلبية، وتعكس نتائج الفريقين في جولتي الأسبوع المنصرم حالهما تماماً، فميلان خسر ديربي مادونينيا عن جدارة واستحقاق قبل أن ينكسر أمام أحمر تورينو بهدفين بعد تقدمه بهدف وكان الطرف الأسوأ وإن كان أكمل المباراة بعشرة لاعبين ليتوقف رصيده عند 6 نقاط لا تسمن عند الحديث عن منافسة مأمولة للعودة إلى دوري أبطال أوروبا، في حين فيورنتينا بدأ الموسم بتعادلين قبل أن يخسر نقطتين أمام اليوفي وكان الأفضل ثم خسر نقطتين أخريين بتعادل الوقت الضائع مع أتلانتا وأخيراً عرف لغة الفوز على حساب سامبدوريا.

وتعد مواجهات ميلان وفيورنتينا من اللقاءات الواعدة في الكالتشيو وهي التي لم تعرف التعادل السلبي سوى مرتين خلال العقدين الأخيرين وطالما عرفت نتائج غير متوقعة، ففي الموسم الماضي تبادلا الفوز كل في ملعب الآخر وقبله فاز ميلان 5/1 في سان سيرو بعد التعادل 1/1 في فلورنسا وسبق للفيولا أن حقق الفوز على أرض الروزنييري ثلاث مرات متتالية عامي 2012 و2013 وسبقه ميلان إلى ذلك 4 مرات بين 2009 و2011 فأكمل أيامها سلسلة من 7 انتصارات متتالية.

صورة مختلفة

تلك التي ظهر عليها نابولي في المباراة الأخيرة عن الأسبوعين اللذين سبقاها وقد شهدا فوزين كبيرين على سامبدوريا ثم على ليتشي وبينهما الانتصار الأهم على ليفربول بطل أوروبا بالشامبيونزليغ إلا أن ذلك لم يشفع للاعبي أنشيلوتي فتلقوا صفعة كبيرة من كالياري في سان باولو لينهوا الجولة السادسة بالمركز الرابع حيث كانوا معرضين للتراجع عنه أكثر لولا سقوط روما وساسولو وتعثر بولونيا.

اليوم ستكون فرصة نابولي لاستعادة نغمة الانتصارات قبل رحلة بلجيكا الأوروبية ورحلة تورينو قبل الاستراحة الدولية فهو يستضيف بريشيا العائد حديثاً إلى السييراA والذي لا يبعد أكثر من ثلاث نقاط والذي فرض التعادل في سان باولو في ظهوه الأخير قبل ثماني سنوات، يذكر أن نابولي خسر مرة وفاز مرة بأرضه على حين حصد بريشيا نقاطه الست خارج ملعبه.

وبدأ روما الموسم بتعادلين قبل أن يسجل فوزين أعاداه إلى سكة المنافسة ثم لم يلبث أن سقط للمرة الأولى وبطريقة مزعجة على أرض الأولمبيكو أمام أتلانتا الأفضل في تلك الليلة ما طرح تساؤلاً حول مقدرة الفريق الذي يقوده المدرب البرتغالي فونسيكا على المنافسة، ويرحل الجيلاروسي إلى ملعب فيا ديل ماري لمواجهة ليتشي صاحب النقاط الست والعائد حديثاً إلى الأضواء وسبق له الفوز على ضيفه في آخر مواجهــة هناك عام 2012 بنتيجة 4/2.

لازيو المظلوم

عاش لاعبو سماوي العاصمة وجماهيرهم ليلة عصيبة أمام الإنتر واعتبــرت مصادر لازيو أن فوز الأخير كان ظالماً قياساً لما قدمه الفريقان وأي نتيجة عدا الخسارة كانت ستقلب الترتيب، المهــم أن لازيو يفكر في العودة السريعة على حساب ضيفـــه جنوا والذي يبعد عنــه كثيراً على الجدول (8 مراكز) إلا أن الفارق بينهما لا يتجـــاوز نقطتــين وعليه فــإن لاعبــي إينزاغي مطالبــون بالنقــاط الثلاث التــي تضعهم على أبواب كوكبــة المقدمة، وكان الفريقان تبادلا الفوز في الموسمين الأخيرين ففاز كل في ملعبــه في موسم 2017/2018 ثم كل في ملعب الآخر بالموسم الماضي، علماً أن لازيو خاض مباراتين على أرضه ففاز بواحدة وتعادل بالأخرى على حين جنوا تعادل بواحدة وخسر الثانية خارج ملعبه.

تبادل أدوار

قبل أسبوع واحد فقط كانت صدارة الليغا الإسبانية بحوزة إشبيلية بفضل 3 انتصارات وتعادل دون هزيمة على حين كان سوسيداد سابعاً برصيد 7 نقاط، اليوم انقلب الحال بالنسبة للفريقين اللذين سيتقابلان الليلة، فقد أصبح كبير الأندلس بالمركز السابع عقب هزيمتيه المتتاليتين في حين تقدم أزرق الباسك إلى المركز الثاني بفضل فوزيه الكبيرين على إسبانيول وعلى جاره ألافيس وسبقهما بالفوز الأهم على الأتلتي رافعاً انتصاراته المتتالية إلى ثلاثة وكلها بفارق هدفين على الأقل وهو ما يدل على استغلال مهاجميه عدداً لا بأس به من الفرص المتاحة، وذلك على عكس إشبيلية الذي لم يسدد كرة واحدة على مرمى الريال، وإذا كانت الخسارة أمام الملكي مهضومة فإن السقوط أمام إيبار لم يكن ليرضي جماهير الأندلسي التي أبدت امتعاضها من المدرب لوبيتيغي ولاعبيه خاصة أنهم تقدموا بالشوط الأول 2/صفر قبل أن يقبلوا 3 أهداف خلال 16 دقيقة منذ منتصف الشوط الثاني، وسجل سوسيداد فوزه الأخير في سانشيز بيزخوان عام 2016 وبعدها لم يحقق سوى فوز وحيد بملعبه مقابل تعادلين و3 انتصارات لإشبيلية آخرها بالموسم الماضي بنتيجة 5/2.

فوز ثانٍ

وإذا كان إشبيلية يفتش عن نقاط تعيده إلى المنافسة وسوسيداد ربما أهدته الصدارة فإن ألافيس ومايوركا يبحثان عن استرداد نغمة الفوز عقب غيابه عنهما منذ الجولة الافتتاحية فلم يحصد الأول سوى نقطتين في حين اكتفى الثاني بنقطة ليحتلا المركزين السابع عشر والتاسع عشر على التوالي، علماً أن الأخير عاد هذا الموسم إلى الليغا بعد ثلاث سنوات وسبق له التعادل مع مضيفه سلباً في المواجهة الأخيرة عقب خسارته في الباسك بهدف.

ويحاول إيبار مواصلة نتائجه الجيدة عندما يستقبل سلتا فيغو الذي يتقدمه بنقطة على أبواب مثلث المؤخرة وكان إيبار حقق فوزه الأول على حساب إشبيلية وبطريقة رائعة ويفترض أن تشكل تلك العودة دافعاً معنوياً كبيراً للفريق الباسكي الصغير الذي يخوض موسمه السادس على التوالي بين الكبار وسبق له التعادل مرة واحدة مع سلتا مقابل 4 انتصارات و5 هزائم على مستوى الدرجة الأولى.

مباريات اليوم وغداً

الإسباني – الأسبوع 7

• اليوم: إسبانيول * بلد الوليد (1.00)، إيبار * سلتا فيغو (3.00)، ألافيس * مايوركا (5.00)، ليفانتي * أوساسونا (7.30)، إشبيلية * سوسيداد (9.45).

الإيطالي – الأسبوع 6

• اليوم: نابولي * بريشيا (1.30)، ليتشي * روما، أودينيزي * بولونيا، لازيو * جنوا (4.00)، كالياري * هيلاس فيرونا (7.00)، ميلان * فيورنيتنا (9.30).

• غداً: بارما * تورينو (10.00).