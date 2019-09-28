ليفربول يقترب من رقمه القياسي السابق في الدوري الإنكليزي … غداً قمة خاصة بين أحمري مانشستر ولندن

انطلقت أمس مباريات المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز فلعب في وقت مبكر الصاعد شيفيلد يونايتد مع ضيفه ليفربول بصافرة الحكم أنطوني تايلور، واستطاع الريدز الفوز بصعوبة بالغة بهدف مقابل لا شيء سجله فاينالدوم في الدقيقة السبعين إثر خطأ ساذج لحارس مرمى شيفيلد يونايتد، ليحافظ ليفربول على سجله الكامل بواحد وعشرين نقطة من سبع مباريات وهي أفضل بداية له في الدوري الإنكليزي الممتاز، وثاني أفضل بداية عبر تاريخه بعد موسم 1990/1991 يوم بدأ بثمانية انتصارات زمن مدربه كيني دالغليش آخر من حقق الفوز للريدز بلقب الدوري، ومن سوء طالعه أنه لم يفز بلقب الدوري ذاك العام بعدما تصدر لمراحل كثيرة وقتها.

من أبرز الأرقام التي حققها ليفربول جراء الفوز وصوله إلى الفوز السادس عشر على التوالي كرقم قياسي في الدوري الممتاز، كما أنه حقق الفوز الأول على أرضية ملعب شيفيلد في الدوري الممتاز، وتشير الإحصائيات إلى أنه حقق الفوز في الملعب 56 كرقم قياسي، حيث لم يسبق له الفوز على أرضية ملعب برامو لين، ليتفوق حالياً بفارق أربعة ملاعب عن اليونايتد وتوتنهام، والهدف هو الأول لفاينالدوم منذ تسجيله هدفين بمرمى برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مكاسب ليفربوليه

المهم في فوز ليفربول أنه حافظ على سجله خالياً من الخسارة في المباريات الأربع والعشرين الأخيرة وحافظ على نظافة شباكه للمرة الثانية فقط هذا الموسم، كما حافظ على الصدارة بفارق مريح قبل استقبال ليستر في الجولة المقبلة، ومتى حقق الفوز فيها فإنه سيخلد للواجبات الدولية للمرة الثانية هذا الموسم بالعلامة الكاملة.

قمة الغد

الأنظار تتجه إلى لقاء الغد بداية من العاشرة عندما يتقابل الأحمران الأشهر خلال سنوات الدوري الإنكليزي الممتاز، اليونايتد الأكثر تتويجاً في المسمى الجديد للدوري وآرسنال الذي كان خصماً صعباً على الدوام للمدرب فيرغسون.

الأفضلية النظرية تاريخياً لليونايتد الذي لم يخسر أمام المدفعجية في أولد ترافورد خلال المباريات الاثنتي عشرة الأخيرة محققاً ثمانية انتصارات مقابل أربعة تعادلات، وعلى الجانب المغاير يتطلع آرسنال مع مدربه إيمري لتسجيل الفوز الثاني على التوالي عندما يواجه اليونايتد وهذا لم يحصل منذ دوري 2006/2007.

وسيحاول النجم الغابوني أوباميانغ الذي تساوى بصدارة الهدافين في الموسم الماضي مع مهاجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني هز شباك الشياطين الحمر وخاصة أن معدله التهديفي هدف خلال المباريات الثلاث عشرة الأخيرة.

المذاكرة الأخيرة للفريقين كانت ضمن مسابقة كأس الرابطة منتصف الأسبوع الفائت ففاز آرسنال على نوتنغهام فورست بخمسة أهداف نظيفة في الوقت الذي احتاج فيه اليونايتد لركلات الترجيح كي يتجاوز روشديل بعد تعادلهما خلال الدقائق التسعين بهدف لمثله.

الفريقان تقابلا 54 مرة خلال سنوات الدوري الممتاز فحقق اليونايتد الفوز في 24 مباراة مقابل 14 خسارة و16 تعادلاً ويقود مباراة الغد كيفن فريند.

أما اليوم فتقام مباراة واحدة بداية من السادسة والنصف مساء وتجمع ليستر سيتي مع نيوكاسل والأفضلية تبدو لمصلحة الأزرق المستضيف، وكان الفريقان تبادلا الفوز في الموسم الماضي كل منهما بملعب الآخر وتقابلا هذا الموسم ضمن الدور الثاني لكأس الرابطة الإنكليزية المحترفة وفاز ليستر بركلات الترجيح على أرضية ملعب ستان جيمس بارك الخاص بنيوكاسل بعد التعادل بهدف لمثله.

بقية مباريات أمس

لعب في وقت متأخر الأزرقان إيفرتون مع مانشستر سيتي وكلاهما بحاجة ماسة إلى النقاط الثلاث، الأول أمام جماهيره بعد عدة عثرات وآخرها أمام شيفيلد يونايتد، والثاني يريد إبقاء المسافة قريبة مع المتصدر ليفربول.

بينما انتهت المباريات المبكرة التي جرت أمس بالنتائج التالية:

شيفيلد يونايتد * ليفربول صفر/1، تشيلسي * برايتون 2/صفر، بورنموث * ويستهام 2/2، أستون فيلا * بيرنلي 2/2، توتنهام * ساوثهامبتون 2/1، وولفرهامبتون * واتفورد 2/ صفر, كريستال بالاس * نوريتش سيتي 2/صفر.