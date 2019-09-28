شؤون محلية

شركة الصرف الصحي في طرطوس تدرس عرض تجهيز محطة صافتيا

الأحد, 29-09-2019

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم بعددها رقم 3223 تاريخ 5/9/2019، تحت عنوان: «توقف العمل بمحطات معالجة في طرطوس.. متعهد ينكل بعقده وأقام دعوى للحصول على زيادة الأسعار»، نبين لكم الآتي:
تم الإعلان عن استدراج عروض لتقديم التجهيزات لمحطتي صافيتا وبعمرة وتتم دراسة عرض محطة صافيتا حالياً بعد دراسة وقبول العرض المالي لمحطة بعمرة وستتم مراسلة وزارة الموارد المائية للبيان بخصوص العرضين وتصديقهما في حال الموافقة على الأسعار.
بالنسبة لمحطة الدريكيش تمت مراسلة الوزارة بانتظار تصديق العقد في حال موافقتها على مضمون العرض المالي الأخير.

المدير العام
المهندس منصور علي منصور

مقالات ذات صلة

الأحد, 29-09-2019

مؤتمر التطوير التربوي يختتم أعماله أمس … سورية الجديدة مشروع وطن تربوي يستهدف عقل الإنسان السوري … المدرسة السورية القادمة يتعلم فيها الطالب بنفسه

الأحد, 29-09-2019

هل يعود الطلاب المسجلون في المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية بعد بدء العام الدراسي نتيجة لقرار العزب؟ … قرار لوزير التربية يربك المدارس الخاصة والطلاب

الأحد, 29-09-2019

17 حالة تحسس غذائي من السمك في اللاذقية

الخميس, 26-09-2019

برعاية الرئيس بشار الأسد.. اليوم مؤتمر التطوير التربوي … وزير التربية لـ«الوطن»: 1700 مشارك.. منهم 630 خبيراً سورياً وعربياً وأجنبياً .. معاون وزير التعليم العالي: تحديث المناهج وفق متطلبات سوق العمل

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock