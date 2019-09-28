شركة الصرف الصحي في طرطوس تدرس عرض تجهيز محطة صافتيا

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم بعددها رقم 3223 تاريخ 5/9/2019، تحت عنوان: «توقف العمل بمحطات معالجة في طرطوس.. متعهد ينكل بعقده وأقام دعوى للحصول على زيادة الأسعار»، نبين لكم الآتي:

تم الإعلان عن استدراج عروض لتقديم التجهيزات لمحطتي صافيتا وبعمرة وتتم دراسة عرض محطة صافيتا حالياً بعد دراسة وقبول العرض المالي لمحطة بعمرة وستتم مراسلة وزارة الموارد المائية للبيان بخصوص العرضين وتصديقهما في حال الموافقة على الأسعار.

بالنسبة لمحطة الدريكيش تمت مراسلة الوزارة بانتظار تصديق العقد في حال موافقتها على مضمون العرض المالي الأخير.

المدير العام

المهندس منصور علي منصور