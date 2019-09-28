شؤون محلية

17 حالة تحسس غذائي من السمك في اللاذقية

| اللاذقية- عبير سمير محمود

الأحد, 29-09-2019

أكدت مديرة مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني في اللاذقية سهام مخول وصول عدة حالات تحسس غذائي جراء تناول مادة السمك، مشيرة إلى أن معظم الحالات كانت عرضية وتم تخريجها مع بقاء 3 حالات منها تحت المراقبة.
وأوضحت مخول أن 17 حالة تحسس غذائي راجعت قسم الإسعاف في المشفى الوطني ترافقت بأعراض «حكة وشري وضيق نفس بسيط» وبعض الحالات شكت من إقياء خفيف، ليتبين أن السبب هو تحسس من تناول سمك البلاميدا الذي تم بيعه عند الشاطئ من قبل أحد الباعة الجوالين.
وفي السياق، فقد راجع قسم الإسعاف في المشفى الوطني 32274 مواطناً تم قبول 6287 مريضاً منهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر حزيران الماضي، بحسب ما أظهر تقرير صادر عن مديرية الصحة في اللاذقية.
وبحسب التقرير -الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه- فقد استقبلت العيادات الخارجية للمشفى الوطني 152 مريضاً ، مقابل 51908 مراجعين خلال النصف الأول من العام الحالي، كما تم إجراء 145233 فحصاً مخبرياً و4213 عملية جراحية في الفترة ذاتها.
وقدم المشفى 304.649 خدمة طبية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، منها 49415 صورة شعاعية شملت 39.985 صورة بسيطة، 5482 صورة إيكو، 3948 تصوير طبقي محوري، في حين تم استقبال 130 مريض كلى وإجراء 6932 جلسة غسيل كلوي في قسم الكلية الصناعية ضمن المشفى.
ولفت التقرير إلى أن نسبة إشغال الأسرّة في مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني بلغت 32 بالمئة، ومعدل المكوث نحو 3 بالمئة في اليوم الواحد، وتم قبول 6439 مريضاً في المشفى، في حين أن عدد المراجعين بلغ 84182 شخصاً، خلال الفترة المذكورة.

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