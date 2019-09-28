منتدى صحفيي الدول الإسلامية: دعم سورية في مواجهة الحرب الإعلامية

أكد المشاركون في المنتدى الدولي الخامس لصحفيي الدول الإسلامية أن أعمال الغرب المسيسة تؤدي إلى تصعيد التوتر والأزمات في أنحاء العالم، داعين إلى مواجهة التضليل الإعلامي والأخبار المزيفة، ومؤكدين دعمهم لسورية في مواجهة الحرب الإعلامية الشرسة الموجهة ضدها.

وحسب وكالة «سانا»، شدد المشاركون في البيان الختامي للمنتدى الذي عقد في مدينة بطرسبورغ الروسية بمشاركة عدد من الدول بما فيها سورية على ضرورة التنسيق بين الصحفيين من الدول الإسلامية وروسيا من أجل التصدي لتزييف الأخبار والإعلام المضلل.

وفي هذا السياق أكد عدد من المشاركين في المنتدى دعمهم لسورية في مواجهة الحرب الإعلامية الشرسة الموجهة ضدها، مشيرين إلى أن سورية تحارب الإرهاب الذي تدعمه بلدان إقليمية ودولية هدفها إطالة أمد الحرب الإرهابية على سورية بموجب ادعاءات كاذبة.

ولفت المشاركون إلى أن مدى تزييف وكذب وسائل الإعلام الغربية والعربية حول ما يجري في سورية لا يخفى على أحد، محذرين من انتشار التضليل الإعلامي وتزييف الأخبار على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، وداعين في الوقت ذاته إلى توحيد الجهود من أجل التصدي للإعلام الكاذب وتبني برنامج شامل للكشف عن الأفكار المتطرفة في الفضاء الإعلامي.

وافتتح في الـ26 من أيلول الجاري المنتدى الدولي الخامس لصحفيي الدول الإسلامية بمشاركة عدد من الدول بينها سورية ممثلة بمعاون وزير الإعلام أحمد ضوا، إضافة إلى خبراء دوليين في المجال الإعلامي وشخصيات رسمية روسية وأجنبية لمناقشة تأثير وسائل الإعلام في الرأي العام وردود أفعالها على الأحداث الدولية وتعزيز التعاون بين البلدان في هذا المجال كما تضمن جلسات متخصصة في مجالات الحروب السيكولوجية وإستراتيجية ردود الفعل على الأخبار المزيفة وحرية الصحافة.