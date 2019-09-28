سورية

العراق: إعادة افتتاح معبر القائم- البوكمال غداً

| الوطن- وكالات

الأحد, 29-09-2019

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية أمس، عن موافقة الحكومة العراقية على افتتاح معبر القائم-البوكمال على الحدود العراقية السورية يوم غد الإثنين بعد استكمال كل الإجراءات المطلوبة.
ونقلت وكالة «سانا» عن مدير الإعلام والعلاقات في الهيئة علاء الدين القيسي قوله: إن «رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وافق اليوم (السبت) على إعادة فتح معبر القائم-البوكمال الحدودي بين العراق وسورية أمام حركة نقل البضائع والأشخاص بين البلدين الشقيقين».
وأوضح القيسي، أن هيئة المنافذ الحدودية استكملت مع الجهات المساندة لها جميع المستلزمات الفنية والإدارية والأمنية لتأمين انسيابية حركة النقل.
وكان سفير سورية لدى العراق صطام جدعان الدندح أكد خلال لقائه رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية كاظم العقابي ببغداد في وقت سابق من الشهر الجاري إنجاز سورية كل المتطلبات اللوجستية لفتح معبر البوكمال وإعادة الحياة إلى هذا الشريان الاقتصادي والتجاري المهم بين البلدين.
يذكر أن معبر القائم على الحدود العراقية السورية تم تحريره من عصابات تنظيم داعش الإرهابي في تشرين الثاني عام 2017 وتأجلت إعادة افتتاحه عدة مرات بسبب عدم الانتهاء من تأهيله، وفق ما ذكرت الوكالة.

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