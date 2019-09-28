برجك اليوم – الأحد 29 أيلول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان عفويتك اليوم في غير محلها مما قد يعرضك للمشاكل عملياً أو شخصياً، فلا تكن منفعلاً، فانفعالاتك غير مجدية وقد تدخلك في متاهات أنت بغنى عنها واليوم قد يكون للتأجيل.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار قد تشعر بتأنيب ضمير بسيط لأنك لا تمنح عملك الاهتمام الكافي، أهم نصيحة أن تتوقف عن نقد الآخرين وتنهي عملك الكثير والأهم أن تنتبه إلى أمورك الصحية.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت تصل إلى الاطمئنان وتحسن أمورك المهنية والشخصية وتحسم قضاياك المعلقة، وتمتلك الأمل والتأثير الكبير على المحيط وعلى أمورك العملية فاستفد منه.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز اليوم متعب وخاصة في أمورك الصحية والعائلية فقد تشعر أن كل ما حولك متحرك، وفقدانك للتواصل مع المحيط العائلي أو الشخصي يقلقك فاقترب ممن تحب.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أنت تدرك أهمية محيطك الشخصي أو العائلي لحياتك ليمنحوك التوازن والهدوء، وتمد يدك باتجاه من حولك وتدرك أن لا فائدة من المشاكل طالما تشابك المصالح موجود.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول تحسن أمورك المادية وهذا يجعلك تقلل من أعبائك المالية وتفرح لتقدير الآخرين لك، وكأنك تقبض مستحقات سابقة أو كانت مؤجلة سابقاً لذلك لا أتمنى أن تأخذ قرارات بالصرف.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت تهتم بمن حولك ويمنحكَ وجودُ الزهرة في مكان مناسب إشراقاً وحماساً، لأنك تسوي نزاعاتك بنفسية مرحة وواثقة من الإنجاز والوصول إلى الهدف المرجو.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أسأل قلبك؟ ألست أنت الذي تبعد حين تتضايق وتحرص على ألا نرى الجانب الضعيف فيك، إذاً لماذا تلومنا إذا لم نفهم رغبتك في تلقي الحنان فهذا يوم أنت فيه تفضل العزلة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تكثر المفاجآت الجميلة من دعوات إلى أصدقاء أنت تحبهم ترتبط بهم أو تقابلهم، ووعود كثيرة ونشاطات ملفتة ومحيط مؤيد وداعم حولك مما يجعلك تزور أو تزار.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنصحك بالتحفظ في ردود أفعالك ولا تأخذ قرارات تجعلك محبطاً من أمور قد تستطيع تجاوزها، فحافظ على مواقعك ومكاسبك بعيداً عن المغامرات أو التورط في قرارات عفوية.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط هذا اليوم قد يحمل إليك ورقة مهمة لحياتك أو لقاء جيداً أو تحسناً في وضعك المهني، لأنك ترى بصيصاً من ضوء تسير على هداه، وتمسك رأس الخيط باتجاه الحل وتسير خلفه.