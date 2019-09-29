الصفحة الأخيرة

مهرجانان ثقافيان في دمشق

| الوطن

الإثنين, 30-09-2019

تستعد وزارة الثقافة لتنظيم مهرجاني «التراث الشعبي الأول» و«المهرجان الوطني لثقافة الشارع» الراميين إلى دعم الحركة الثقافية، واستمرارية خطة الوزارة بتنشيط هذه الحركة في جميع المحافظات السورية.
وخلال اجتماع عقد أمس تحدث معاون وزير الثقافة توفيق الإمام عن الرؤية الأولية «لمهرجان التراث» والفرق المشاركة، وإقامة كرنفال لهذه الفرق ضمن شوارع دمشق، إضافة لحفلات فنية شعبية، ومعارض فنية تراثية وفلكلورية في قلعة دمشق.
واستعرضت معاون الوزير سناء الشوا المهرجان الوطني لثقافة الشارع من خلال إقامة أنشطة فنية وموسيقية وملتقيات نحت ومعارض للكتاب وعروض مسرحية في حدائق وساحات دمشق.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 01-10-2019

جينيفر لوبيز تنوي الإنجاب من خطيبها

الثلاثاء, 01-10-2019

نبأ محبط لعشاق الشوكولا الداكنة

الثلاثاء, 01-10-2019

بريتني سبيرز تتخذ قراراً صادماً

الثلاثاء, 01-10-2019

اكتشاف خطر يأتي من غسالات الملابس

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock