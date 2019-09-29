مهرجانان ثقافيان في دمشق

تستعد وزارة الثقافة لتنظيم مهرجاني «التراث الشعبي الأول» و«المهرجان الوطني لثقافة الشارع» الراميين إلى دعم الحركة الثقافية، واستمرارية خطة الوزارة بتنشيط هذه الحركة في جميع المحافظات السورية.

وخلال اجتماع عقد أمس تحدث معاون وزير الثقافة توفيق الإمام عن الرؤية الأولية «لمهرجان التراث» والفرق المشاركة، وإقامة كرنفال لهذه الفرق ضمن شوارع دمشق، إضافة لحفلات فنية شعبية، ومعارض فنية تراثية وفلكلورية في قلعة دمشق.

واستعرضت معاون الوزير سناء الشوا المهرجان الوطني لثقافة الشارع من خلال إقامة أنشطة فنية وموسيقية وملتقيات نحت ومعارض للكتاب وعروض مسرحية في حدائق وساحات دمشق.