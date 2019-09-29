الدوري الأوروبي أمس واليوم.. اليونايتد يستضيف آرسنال

تختتم اليوم مباريات المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز بقمة خاصة بين مانشستر يونايتد وآرسنال بداية من العاشرة ليلاً وكانت مباريات السبت عرفت فوز المتصدر والوصيف ليفربول والسيتي، الأول على مضيفه شيفيلد يونايتد 1/صفر والثاني على مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف لهدف، فرفع الريدز رصيده إلى 21 نقطة مقابل 16 للسيتي، وأمس جرت مباراة واحدة جمعت ليستر مع نيوكاسل وانتهت إلى فوز ليستر 5/صفر.

في الدوري الإسباني جرت أمس خمس مباريات ضمن المرحلة السابعة فلعب في وقت متأخر ليفانتي مع أوساسونا وإشبيلية مع سوسيداد على حين انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية: إسبانيول * بلد الوليد 2/صفر، إيبار * سلتا فيغو صفر/2، ألافيس * مايوركا 2/صفر.

وكانت مباريات السبت قد عرفت فوز برشلونة للمرة الأولى خارج أرضه على حساب خيتافي بثنائية نظيفة في الوقت الذي انتهت فيه قمة المرحلة بتعادل قطبي مدريد الكبيرين الريـال وأتلتيكو من دون أهداف، فحافظ الملكي على الصدارة بخمس عشرة نقطة مقابل أربع عشرة لغرناطة وأتلتيكو مدريد و13 لبرشلونة، ويملك سوسيداد فرصة الارتقاء للصدارة إن فاز في المباراة المتأخرة أمس التي دخلها وفي رصيده ثلاث عشرة نقطة.

في الدوري الإيطالي جرت أمس ست مباريات لحساب المرحلة السادسة فلعب في وقت متأخر كالياري مع هيلاس فيرونا وميلان مع فيورنتينا على حين انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية: نابولي * بريشيا 2/1، ليتشي * روما صفر/1، أودينيزي * بولونيا 1/ صفر، لازيو * جنوا 4/ صفر.

وفي أبرز مباريات السبت حقق الإنتر الفوز السادس على التوالي على حساب مضيفه سامبدوريا بثلاثة أهداف لهدف رغم النقص العددي طوال الشوط الثاني إثر طرد مهاجمه أليكسس سانشيز الذي سجل الهدف الثاني لفريقه.

وحافظ اليوفي على فارق النقطتين مع المتصدر إثر فوزه على ضيفه سبال بثنائية نظيفة سجل الثاني منها كريستيانو رونالدو، وتغلب أتلانتا على ساسولو بأربعة أهداف لهدف.

في الدوري الألماني شهدنا تبدلاً بالصدارة عندما ارتقى حامل اللقب بايرن ميونيخ إلى القمة بعد فوزه على مضيفه بادربورن بثلاثة أهداف لهدفين بعد مباراة مثيرة في شوطها الثاني الذي شهد أربعة أهداف مناصفة، وكالعادة سجل ليفاندوفسكي هدفاً رافعاً رصيده إلى 10 أهداف بأعلى قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى، وجاءت صدارة البايرن إثر الخدمة الجليلة التي قدمها له شالكه عندما قهر المتصدر السابق لايبزيغ بعقر داره بثلاثة أهداف لهدف، وانتهت المباراة المتأخرة يوم السبت بتعادل دورتموند مع بريمن بهدفين لمثلهما.

وأمس جرت مباراتان فلعب في وقت متأخر كولن مع هيرتا برلين، بينما انتهت المباراة المبكرة بين دوسلدورف وفرايبورغ الى فوز الضيف 2/1.

في الدوري الفرنسي اختتمت أمس مباريات المرحلة الثامنة، فلعب في وقت متأخر مرسيليا مع رين بينما انتهت المباراتان المبكرتان بالنتيجتين التاليتين: ستراسبورغ * مونبيلييه 1/ صفر، نيم * سانت إيتيان صفر/1.

وفي أبرز مباريات السبت حقق باريس سان جيرمان الفوز على مضيفه بوردو بهدف مقابل لا شيء سجله نيمار محافظاً على الصدارة برصيد 18 نقطة، وجاء انفراد الباريسي بالصدارة إثر تعادل إنجيه مع ضيفه إميان بهدف لمثله فرفع إنجيه رصيده إلى 16 نقطة وكلاهما من ثماني مباريات.