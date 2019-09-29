شرح وتوضيح القرارات التحكيمية الدولية

متابعة لما سبق لي نشره في زاويتي الأسبوع الماضي حول القرارات الرسمية التي أصدرتها اللجنة التشريعية الدولية لهذا العام.. فإني أود اليوم شرح وتوضيح جميع هذه القرارات بدءاً من المادة الثالثة لقانون اللعبة التي أوضحت في قرارها أن على اللاعب المستبدل مغادرة ميدان الملعب من أقرب نقطة لخطوط حدود الملعب إلا إذا أشار الحكم بإمكانية خروج اللاعب من خط المنتصف أو من أي نقطة أخرى بسبب السلامة أو الأمن أو الإصابة.

أما ما جاء في المادة الخامسة بأن على الحكم تحذير أو إشهار البطاقة الصفراء أو الحمراء ضد مسؤولي الفريقين المتنافسين الذين يفشلون بالتصرف بطريقة مسؤولة، وقد تم تحديد المخالفات التي تستوجب التحذير أو الإنذار أو الطرد، أما ما جاء في المادة الثامنة من قانون اللعبة حول إسقاط الكرة حيث يتم إسقاط الكرة من حارس المرمى داخل منطقة جزائه في اللحظة التي يتوقف فيها اللعب وتكون الكرة داخل منطقته.. أما إسقاط الكرة خارج منطقة الجزاء فيتم لأحد لاعبي الفريق الذي كان آخر من لمس الكرة.. وخلال التنفيذ فإن على جميع لاعبي الفريقين البقاء على بعد لا يقل عن أربعة أمتار من الكرة حتى تصبح الكرة في اللعب.

وحول المادة الثانية عشرة المتعلقة بالأخطاء وسوء السلوك.. فإن لمس الكرة باليد هو الموضوع الأهم لأن فلسفة اللعبة لا تقبل تسجيل الأهداف باليد.. ولهذا فقد تم التعديل حيث تم منع حارس المرمى من تسجيل هدف بيده أثناء وجوده في منطقة جزائه.. وإن حصل ذلك وهو أمر صعب يستأنف اللعب بركلة مرمى للفريق المنافس.. ويبقى لي أخيراً متابعة ما تم تعديله في المادة الثالثة عشرة من قانون اللعبة والخاصة بالركلات الحرة، حيث يجب أن يبقى جميع لاعبي الفريق المهاجم خارج الحائط الدفاعي وعلى بعد متر واحد على الأقل من الحائط سواء من الأمام أم الخلف أو الجانب حتى تصبح الكرة في اللعب.. ويعود السبب في ذلك إلى أنه لا وجود أي مبرر تكتيكي إضافة لضرورة إنهاء الصراعات أو إضاعة الوقت الناتج عن ذلك.