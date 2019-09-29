فوز كبير لجبلة وللنواعير

أكرم جبلة وفادة الجهاد وتغلب عليه بسباعية لحساب الجولة الثانية لدورة الانتصار الكروية، وسبق المباراة توقيع أحمد بيريش لاعب تشرين السابق مع جبلة، وقد تسيد جبلة المباراة من بابها لمحرابها، وجاء الهدف الأول بتوقيع القاروط بعد ثنائية بينه وبين الشمالي، والثاني عبر الشيخ يوسف بمجهود فردي، والثالث عبر متابعة طه بصيص، والرابع أيضاً القاروط بمشاركة الشمالي، لينتهي الشوط الأول 4/0، وفي الشوط الثاني ورغم إشراك جبلة لعدد من البدلاء استطاع تسجيل ثلاثة أهداف أولها عبر محمد عوض، والثاني عبر حيدر حسن والثالث عبر الوافد الجديد ريفا عبد الرحمن ، كما فاز النواعير على الساحل 3/0 سجلها رامر عامر وزاهر خليل ومحمد حديد بالخطء في مرماه.